TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)で警視庁公安部部長・佐野雄太郎を演じる坂東彌十郎が、9日放送の同局系情報番組『THE TIME,』(毎週月～金曜5:20～8:00)に生出演する。出演は6時30分ごろを予定しており、芸能エンタメコーナーのほか、お天気コーナーなどにも登場する。

坂東彌十郎

坂東彌十郎が『THE TIME,』に生出演! 『VIVANT』撮影の舞台裏にも注目

4日放送の日曜劇場『VIVANT』では、ついに奪還作戦が開始。物語が展開を見せるなか、警視庁公安部部長・佐野雄太郎を演じる歌舞伎俳優の坂東彌十郎が、TBSの朝の情報番組『THE TIME,』に生出演する。

坂東が演じる佐野は、野崎守(阿部寛)の上司にあたる警視庁公安部の部長。物語ではXinxi(シンシー)との対立がますます激化しており、野崎は無事救出されるのか、今後の展開に注目が集まっている。

坂東の出演は、あさ6時30分ごろを予定。芸能エンタメコーナーに加え、お天気コーナーなどにも登場する予定だ。番組では、坂東の口から撮影の舞台裏が語られるのかにも期待が寄せられる。

坂東彌十郎

また、『THE TIME,』では『VIVANT』とのスペシャル企画を展開。毎週金曜には、ここでしか見られない『VIVANT』本編映像を先行公開するほか、毎週月曜には、TVerで独占配信中のメイキング映像「VIVANT-Adventure Log-」の一部を特別に届ける。

番組開始5周年を迎える『THE TIME,』と日曜劇場『VIVANT』による連動企画。番組内で届けられる特別映像や出演者のトークにも注目したい。

【編集部MEMO】

坂東彌十郎（ばんどう・やじゅうろう）は、1956年5月10日生まれ、東京都出身。本名は本間寿男。映画スターとして活躍した初代坂東好太郎の三男で、1973年に初舞台を踏んだ。立役から敵役、老役まで幅広く演じる実力派として知られ、歌舞伎界を代表する存在の一人。近年はNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で北条時政役や『VIVANT』では佐野雄太郎役を務め、映像作品でも注目を集めている

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