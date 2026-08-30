“表”と“裏”がついに手を結ぶ――。30日に放送されるTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第16話から、乃木(堺雅人)の新たな場面写真が公開された。

日本の国防を担う“表”と“裏”がついに手を結ぶ…

公開された写真には、別班・乃木に連れられた佐野(坂東彌十郎)が互いに目を合わせている様子が写されている。

第15話では、AIハヤトが心拍数や表情の変化を分析する中、佐野への尋問が始まる。そこで口にしたのは、野崎(阿部寛)の行動の真相だった。

国を裏切ったわけではなく捜査を目的にシンシーに潜入していた野崎。シンシーの真の狙いを突き止めるため、ついに公安と別班が禁断の結託を結ぶ。

そして明かされる野崎の正体。

さらに、物語のカギを握るのは、かつて乃木の父・ノゴーン・ベキ(役所広司)が率いていたテントだった...!?

過去から現在へ、乃木が野崎と出会う前からすでに始まっていた衝撃的なストーリーが明かされる。

【編集部MEMO】

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