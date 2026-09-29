あなたの『VIVANT』の推しはランクインしていた? ――マイナビニュース会員500名を対象に現在放送中のTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の中で好きなキャラクターを聞いたところ、1位は乃木憂助／F(堺雅人)に。2位は野崎守(阿部寛)が続く結果となった。「日曜劇場『VIVANT』に関するアンケート」は9月28日に実施。

4位にはまさかの人物がランクイン...?

堺雅人

主人公・乃木憂助(堺)が1位、阿部寛演じる野崎が2位にランクイン

今回のアンケートでは、好きなキャラクターに投票してもらった。

主人公・乃木憂助／F(堺雅人)が堂々の1位。次いで2位には、シーズン2で裏切りと見せかけた潜入捜査を行ったことが明らかとなり視聴者を翻弄した野崎守(阿部寛)がランクイン。

3位は、乃木を近くで見守り支える柚木薫(二階堂ふみ)が。そして、ジャミーン(本間さえ)が4位と続く結果となった。二宮和也演じるノコルやドラム(富栄ドラム)をおさえて人気ランキング上位に食い込むほど、愛されるキャラクターであることがうかがえる。

5位以下には、ノコル(二宮和也)、黒須駿(松坂桃李)、ベキ／乃木卓(役所広司)、ドラム(富栄ドラム)とチンギス(Barslkhagva Batbold)がそれぞれ続いた。

また、10位までには黒須駿やチンギスもランクイン。主要キャラクターだけでなく、作品を彩る個性的なキャラクターにも票が寄せられている。

『VIVANT』好きなキャラクター投票

1位 乃木憂助／F(堺雅人)

2位 野崎守(阿部寛)

3位 柚木薫(二階堂ふみ)

4位 ジャミーン(本間さえ)

5位 ノコル(二宮和也)

6位 黒須駿(松坂桃李)

7位 ベキ／乃木卓(役所広司)

8位 ドラム(富栄ドラム)

8位 チンギス(Barslkhagva Batbold)

10位 太田梨歩(花岡すみれ)

11位 新庄浩太郎(竜星涼)

12位 チョッキー(オーム・タナパック)

13位 リュウ・ミンシェン(堺雅人)

14位 樊林杏*はんりんしん(宮下今日子)

15位 その他



中には、 「このドラマは新庄に限る」 「乃木が薫になれないキスをするシーンを見ているジャミーンの表情がかわいい」 「ドラム推し。誰と絡んでいても面白い」 といった自身の推しキャラクターへの想いのこもったコメントも。

あなたの推しはランクインしていた?