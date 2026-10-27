元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【巨人の背番号55・秋広優人に何が?】ソフトバンクで戦力外…デーブが理由を徹底解説!」に出演。巨人時代に指導した秋広優人について、当時感じていたことを明かした。

“デーブ大久保”こと大久保博元氏

“デーブ大久保”こと大久保博元氏

デーブ大久保氏が秋広優人の打撃について語る

秋広がソフトバンクから来季の契約を結ばないと通告されたことについて、大久保氏は「またもや入ってきました、嫌なニュース」と切り出し、巨人でともに戦った当時を振り返った。

大久保氏は、秋広の打撃について「秋広選手のアーリーワークで、俺が東京ドームで投げたときはね、笑うぐらいボール飛びますよ。そんな振ってないのに」と、その飛距離を評価。

一方で、「ところが、本番ではちょこんと打つのが秋広選手の特徴」と指摘し、「試合中にライトの中山選手が来て、『デーブさん、秋広は追い込まれてからちょんって打つのが得意だと思ってるから、そんな振らないですよ』って。『あ、そうなんだ。もったいねえな』って」と、当時のやり取りを明かした。

そして、「秋広とも何回も話しました。『追い込まれるまで一発狙おう』って」と振り返り、「秋広選手はやっぱり55番をつけさせた時点でホームランバッターを目指しましょうっていう。で、本人もその気でいてくれないと、獲った意味も、秋広選手を使う意味もちょっと薄れちゃうんですよね」と説明。

さらに、「本人がちょんってやっても、あんた各駅停車じゃしゃあねえんだって。もうあんた、7番でも8番でもいいからホームランを狙ってくれ。それができたらもう4番でも打てるんだよって選手だったんでね」と語り、「でも、やっぱり最後まで振らなかったっていうところですよね」と、自身の見解を述べていた。

【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。

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