俳優の杉本哲太が、YouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画「【杉本哲太の奇跡すぎる出会いの連続を知ってるか!?】ケンカ中に横浜銀蝿・嵐からスカウト!? 満員電車でシブがき隊にメンチ切り!? 松田優作&三國連太郎との衝撃エピソードを激白!」に出演。16歳当時、電車内でシブがき隊の布川敏和と遭遇した際のエピソードを明かした。

杉本哲太

16歳の時に満員電車で布川敏和と遭遇

当時、茅ヶ崎から電車で事務所や撮影現場へ通っていたという杉本。16歳のある日、東海道線に乗っていると、川崎駅から当時シブがき隊の布川敏和が乗ってきたという。

杉本によると、布川とは年齢が同じで、芸能界で活動を始めた時期も近かったそう。また当時、杉本が所属していた事務所と、シブがき隊が所属していた事務所はライバル関係にあったそうで、杉本は横浜銀蝿の嵐ヨシユキさんから、その事務所の所属タレントと会った際には「ガン飛ばしとけ」と言われていたと振り返る。

そんな“指令”があるなか、布川と電車で遭遇。杉本がドア付近に立っていると、同じ車両に入ってきた布川がすぐ目の前に立ったという。

車内は混んでいて動くこともできず、杉本は「もう目の前」と当時の距離感を回想。川崎駅から品川駅まで約10分間、その状態が続いたそうで、「もう10分こう(向かい合った状態に)なってて、俺が『おい、お前、次の駅で降りろよ』って言ったら、『言われなくたって降りるんだよ』って言われて(笑)」と明かすと、片桐仁は「(布川さんは普通に)『乗り換えすんだよ!』って(笑)」と爆笑した。

杉本は「ちょっと俺も口ごもりながら(笑)」と振り返りつつ、引くに引けなくなって「いいからとにかくお前、品川で降りろ、この野郎。ずっと見てやがって」などと布川に言ったことを回顧。そして、品川駅で電車を降りたあとも「ちょっとバチャバチャバチャと……」と内容を濁しながら、当時のエピソードを明かすと、片桐も「満員電車ってことは、(周りも)『フッくんと杉本哲太がガンを飛ばし合ってる……』みたいな」と目を丸くした。

なお、その後、杉本が20代の頃、知人を介して電話で話す機会があり、「その節は本当すいませんでした」と伝えたものの、それ以降も直接会ってはいないそうで、杉本が「たぶん今、フッくんと会っても、『ああ!』って(懐かし話になるはず)」と話すと、片桐も「そりゃそうですよね(笑)」とうなずいていた。