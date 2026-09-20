俳優の杉本哲太が、YouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画「【杉本哲太の奇跡すぎる出会いの連続を知ってるか!?】ケンカ中に横浜銀蝿・嵐からスカウト!? 満員電車でシブがき隊にメンチ切り!? 松田優作&三國連太郎との衝撃エピソードを激白!」に出演。27歳頃に三國連太郎さんらと映画で共演した際のエピソードを明かした。

杉本哲太

27歳頃に三國連太郎さんらと映画で共演

役者の仕事を「楽しい」と思うようになった時期について聞かれた杉本は、「27歳ぐらい」「20歳から始めて7年くらい経って」と回答。そして、三國連太郎さんらと共演した映画『ひかりごけ』(92)の撮影を振り返った。

撮影では出演者の動きを細かく決めず、監督から「自由にやってください」と言われており、あるシーンでは、三國さんがリハーサルにはなかった動きを本番で見せ、奥田瑛二もそれに応じたという。杉本は「俺、もうびっくりしちゃって。本番なのに、なんかもう傍観者みたいになって。『えっ、何が始まったの?』みたいな」と回想。自身も必死にその芝居に加わったものの、「完全に『すごい、この人たち。なんかすげえな』って」「すごすぎて」と、大先輩たちの芝居に圧倒されたことを明かした。

食事を抜こうとした杉本哲太に三國連太郎さんは…

また、杉本は自身が演じる人物が次第に衰弱していくことから、役作りのため食事を抜こうと考え、撮影期間中は田中邦衛さんら共演者と食事をしていたが、ある日、「俺、ちょっとご飯食べないです」と伝えたという。田中さんから理由を尋ねられ、杉本が「飢餓の感じを出すのに、飯抜くしかない。そういうやり方しかできないから」と説明すると、田中さんは「お前が食わねえんだったら、俺も食わねえよ」「俺も付き合う」と反応。さらに奥田も「俺も付き合う」と言ってくれたそうだ。

すると、そんなやり取りを見ていた三國さんは、「お三方どうして行かれないんですか?」と尋ね、事情を聞くと「あ、そうですか」と返答。そして杉本に向かって、「私は食べますよ。私はその飢餓感というやつを芝居で見せますから」と言い、一人で食堂へ向かったという。このエピソードを振り返った杉本が「かっこいいでしょ?」と話すと、片桐仁も「かっこいいな」と感嘆していた。

このように大先輩たちとの撮影を経験した杉本は、「こんな中途半端な気持ちじゃダメだ」と感じたそうで、27歳頃が「芝居の面白さに目覚めたというか、転機となった時」と語っていた。