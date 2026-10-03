JAY'ED、P-CHO、NAOtheLAIZAによるプロジェクト・OMWが、8枚目のシングル「Its All Good」をリリースした。

2017年にDOBERMAN INFINITYのメンバー、P-CHOの声がけでスタートしたプロデュースチーム、OMW。P-CHO、R&BシンガーJAYED、ビートメーカーのNAOtheLAIZAで構成されたこのチームは、それぞれのシーンで活躍してきたバックグラウンドを基に多数のアーティストへ楽曲を提供してきた。

今作は、仲間との強い絆を描いた友情ソング。突然のSOSにもすぐ駆けつけ、「今日ぐらいは take it easy」と肩の力を抜かせてくれるような、日常に寄り添う温かさとポジティブなエネルギーを詰め込んだ1曲となっている。

カップリングには、JAYED名義でリリースされた「OFF THE RAIL」をOMWが再構築した「OFF THE RAIL -OMW Remix-」を収録。都会の日常の中で揺れ動く心情と、自分だけの道を進む意志を描いた原曲に、P-CHOによる新たなバースを加え、より現在のOMWらしい世界観へアップデートしている。

＜リリース情報＞

OMW

「Its All Good」

配信中

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