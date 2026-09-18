「誇張しすぎたものまね」で知られるお笑い芸人・ハリウッドザコシショウが、Uber Taxiのデジタル広告と屋外広告に登場する。今回のキャンペーンでは、全国の新規利用者を対象に、初回のUber Taxi乗車が99％割引(割引上限3,000円)になるという大胆なプロモーションを実施。ザコシショウは、そのインパクトを“超オーバーな”リアクションで表現した。

99％割引という数字は、自身の代名詞である“誇張”にも負けないほどのインパクトなのか。日頃からタクシーを利用し、Uberのアプリも愛用しているというザコシショウに、撮影への思いやタクシー移動の魅力、移動中に生まれるネタについて聞いた。

ハリウッドザコシショウ 撮影：蔦野裕

「99％割引の方が大誇張。僕はボロ負け」

――今回のキャンペーンは「99%割引」という内容です。

いいっすね、太っ腹。「ええやん!」。でも、こんなことやって、ちゃんと儲かるんですか(笑)? つまりは、99.99999％ってことでしょ? イケイケどんどんですよ。「このアプリは、99.99999％、勝てるアプリですから」「イケイケどんどんやて!」

――さながら、「誇張しすぎた本田圭佑」さんですね(笑)。今回の「99％割引」と、ザコシショウさんの「誇張しすぎたものまね」、どちらの方が誇張していると思いますか?

このネタ何年やってると思ってるんですか! そんなの、もちろんUberですよ(笑)。僕なんて全然。足元にも及ばない。99％割引の方が大誇張ですから、僕はボロ負け。

――ザコシショウさんのネタ並みに振り切ったオファーですが、台本を見た瞬間の素直な感想を教えてください。

よく「誇張しすぎた」シリーズを有名人でやっていますが、今回は「誇張しすぎた港区女子をやってくれ」と言われて、最初はどうやっていいのか分からなかったですね(笑)

――ザコシショウさんの「誇張しすぎた港区女子」は、ゴージャスでよくお似合いでした。

鏡を見たとき、僕の同期の野々村友紀子に似てるなと思いました。あんな髪型してますもんね。ハハハ(笑)。野々村っぽかったです。あとで野々村にも送っておきます。

タクシー移動なら「マックスの体力」で収録へ

――ザコシショウさんは、いつ頃からタクシーを移動手段として使うようになったのですか?

売れ始めて何年か経ってからです。いつ売れなくなるか分からなかったんで(笑)、「これはもう確定したな」って思えるくらい、ガツッといっぱいもらえるようになってからですね。具体的には、『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』(Amazon Prime Video)で3回勝ち抜いたあたりです。

――そのタイミングで、「これからはタクシーにしよう」と思われた理由は?

経費になるから(笑)

――現実的ですね(笑)。それ以外にも、タクシーを選んだ理由はありますか？

電車に乗ってると「あ、ザコシショウだ!」って顔バレするようになって。「何かやってよ!」って言われることが増えたんです。別にやったっていいんですけど、電車の中で僕のネタをやったら苦情ものですから(笑)

――そうですね。

そこは「そうですね」じゃないでしょ(笑)!

――失礼しました(笑)。タクシーの運転手さんに気付かれることもあるのでは？

知ってるくせに「何のお仕事されてるんですか?」みたいに、わざとらしく聞いてくる人もいましたよ。「一応、芸能人とかやってるんですよね」って答えると、「お！芸能人? すごいじゃないですか!」って。「名前なんて言うんですか?」って聞かれるから、「ハリウッドザコシショウっていいますけど…」ってこっちが答えると、「あぁ、なんか聞いたことあるなぁ」とか。「普段は意外と大人しいんですねぇ～」とかね。

まぁでも、タクシーだからこそ救われるって実感することはたくさんありますよ。本当に暑い日は、電車移動だと汗だくになって体力を奪われるじゃないですか。でもタクシーだったら快適ですからね。タクシーに乗ったらクーラーがガンガン効いてるし、冬やったら暖房も効いてて、椅子もポカポカしてる。番組収録にもマックスの体力で挑めるから、「めちゃめちゃ、ええやん!」ですよ。本当に、めちゃめちゃお世話になってます。