ファミマデジタルワンは10月1日から、「ファミマふるさと納税」に北海道北広島市が新たに参画し、寄付の受付を開始した。あわせて、毎月「金・土・日」にファミマふるさと納税サイトへログインした人を対象に、抽選で1,000円相当のファミマポイントが当たるキャンペーンを実施している。

ファミマふるさと納税 北海道北広島市が新たに追加

北広島市は「自然と創造の調和した豊かな都市」を掲げる自治体。北海道ボールパークFビレッジをはじめ、北海道ならではの自然や食などの魅力がある。「ファミマふるさと納税」では、北広島市の魅力を詰め込んだ返礼品を用意している。

「金・土・日」にログインで1,000円相当が当たるキャンペーン

北広島市の参画と同じ10月1日から、「ファミマふるさと納税」のログインキャンペーンを開始した。キャンペーン期間中、「金・土・日」に「ファミマふるさと納税」のサイトへログインした人の中から、毎月50人に1,000円相当のファミマポイントをプレゼントする。

1カ月の対象日に5日以上ログインした場合は、当選確率が3倍になる。なお、同じ対象日に複数回ログインしても、ログイン回数は1回としてカウントされる。

また、5と0のつく日に新規会員登録した人を対象とした別のキャンペーンも実施している。

「ファミマふるさと納税」はファミマで受け取れる返礼品も

「ファミマふるさと納税」では、返礼品の受け取り方法として「ファミマで受け取る」と「自宅で受け取る」の2種類を用意している。

「ファミマで受け取る」では、寄付後に電子クーポン(回数券)がファミペイに届き、全国のファミリーマート店舗ですぐに交換できる。

「自宅で受け取る」では、店舗で取り扱うことが難しい地域の生鮮グルメや特産品など、幅広い自治体の返礼品を自宅で受け取れる。