ファミマのアプリ「ファミペイ」内で金融サービスを提供するファミマデジタルワンは10月1日から、ファミペイ翌月払いの新規登録者を対象に、ファミリーマートでの利用金額に応じて最大2,000円相当の期間限定ファミマポイントを進呈するキャンペーンを実施する。

期間中にエントリーしてファミペイ翌月払いに新規登録し、対象期間中にファミリーマートで利用すると、2か月間の合計利用金額に応じて300円相当、1,000円相当、2,000円相当の期間限定ファミマポイントが進呈される。

利用金額と進呈ポイントは、1,000円〜2,999円が300円相当、3,000円〜4,999円が1,000円相当、5,000円以上が2,000円相当。

対象となるのは、ファミペイアプリでのファミペイ払い。ファミペイ翌月払いのほか、現金などでチャージしたファミペイマネー残高、ファミマポイントも対象となる。ファミペイアプリ内の他のキャンペーンとの併用も可能で、ファミペイ翌月払いの支払い方法も問わない。

新規登録期間と利用対象期間は、10月1日〜10月31日に登録した場合は10月1日〜11月30日、11月1日〜11月30日に登録した場合は11月1日〜12月31日となる。キャンペーンへのエントリー、登録、利用の順序は問わない。

一方、たばこやファミペイアプリ内のサービス、ファミリーマート以外の店舗やネットショップでの利用などは対象外。ファミペイ請求書支払い(eL-QR含む)、ファミマふるさと納税、回数券、ファミマオンライン、モバイルSuicaチャージなども対象外となる。

また、ファミペイ バーチャルカードを設定したQUICPayやJCBのタッチ決済、ファミペイカードの利用も対象外。

2026年9月30日以前にファミペイ翌月払いへ登録している場合や、一度解約してキャンペーン期間中に再登録した場合も対象外となる。

キャンセル・返品された買い物、対象外の商品や支払い方法での利用、特典進呈時点までに支払いを延滞した場合や登録を解除した場合も対象外。利用限度額を0円に設定している場合は登録解除にはならない。

ポイントの進呈時期は、2026年10月に新規登録した場合が12月末頃、11月に新規登録した場合が2027年1月末頃。有効期限はそれぞれ2027年2月28日、2027年3月31日。

キャンペーン期間は10月1日〜11月30日。