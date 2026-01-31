レプロエンタテインメント、つばさレコーズが主催する「ワインがテーマの男性ボーカルグループオーディション」では、JOYSOUNDが展開するエンターテインメント・プラットフォーム「X PARK」を活用した審査が行われる。

このオーディションでは、25歳以上の男性の中から、「とにかく歌には自信がある!」という“歌自慢”を募集。歌への熱い想いに加え、カラオケ採点で「90点以上」を獲得できる実力があれば、誰でも挑戦可能。

書類選考の通過者は2月11日、JOYSOUNDが提供する「X PARK」を活用して全国のカラオケルームをオンラインでつなぎ、リアルタイムに開催される一次審査に参加する。

オーディション合格者は、ワインをテーマとした歌謡グループを結成し、大人の嗜みとしてのワインとともに、懐かしの昭和歌謡曲を中心とした音楽を届けることとなる。また、メンバーには、グループでの音楽活動を行いながら、一般社団法人日本ソムリエ協会認定資格である「ワインエキスパート」の取得にも挑戦することになる。

JOYSOUNDでは、このオーディションの開催を記念して、現在「X PARK」でも実施中の「採点イベントDX」を活用して、全国のライバルと歌唱力を競うカラオケ採点大会「ワインがテーマの男性ボーカルグループオーディション採点大会presented by レプロエンタテインメント ＆ つばさレコーズ」を2月6日～8日の3日間限定で開催。ランキング上位10人には、ワインにちなんだ景品などが用意されている(カラオケ店舗の利用料は自己負担)。

各スケジュールや概要は以下の通り。

X PARK特別審査スケジュール

〈募集期間〉

2026年1月30日～2月8日23:59

〈選考期間〉

2月9日中 書類審査結果連絡

2月11日《X PARK特別審査》一次歌唱審査

2月16日二次審査

2月23日／3月2日 最終審査

「ワインがテーマの男性ボーカルグループオーディション採点大会presented by レプロエンタテインメント ＆ つばさレコーズ」

〈イベント期間〉

2026年2月6日～8日

〈開催時間〉

11:00～23:00

〈入賞特典〉

高得点の採点結果でランキング上位10名にワインにちなんだ景品を用意。

1位 ちょっぴり豪華なぶどうジュース

2位、3位 ワインにぴったり♪ちょっぴり豪華なおつまみセット

4位、5位 歌唱後ののどケアに♪のどあめセット

6位~10位 ギフトカード500円分

〈参加方法〉

１．JOYSOUND X1導入店舗に来店する。

２．JOYPadキョクナビ「採点イベントDX(デラックス)」のバナーをタップする。

３．分析採点AI＋を起動してお好きな曲を選び歌唱する。

４．ミッションを達成したら画面に表示されている2次元バーコードを読み込み申請フォームを入力する。