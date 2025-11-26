通信カラオケ・JOYSOUNDは、賞金総額222万円分を掲げた「JOYSOUND “超”採点祭」を26年1月12日まで開催中。2月以降には「JOYSOUND “超”採点祭 グランプリ大会」も行われる。

このイベントは、「2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」の上位曲を課題曲として、行うもの。カラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、「分析採点AI＋」の採点機能で「2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」総合トップ30に入った楽曲を歌唱することで参加できる。

特設ページから応募した人の中から抽選で、Amazonギフトカード10,000円分を100人にプレゼント。さらに、期間中に4回以上来店の上、各楽曲で最高得点を獲得した人を2026年2月以降に開催を予定している「JOYSOUND “超”採点祭 グランプリ大会」に招待する。

本大会は、離れたカラオケルーム同士をリアルタイムにつなぐ「X PARK」を活用し、優勝者にはAmazonギフトカード10万円分をはじめとした賞品が授与される。

また、全国のカラオケルームがリアルタイムでつながる新感覚の採点バトル「採点イベントDX」でも、キャンペーンを開催。選曲用端末「JOYPadキョクナビ」のイベントバナーをタップして「遊び方」を確認後、同ページ内の「分析採点AI+を起動する」「挑戦する」からイベントに参加すると、カラオケモニターに表示される応募フォーム(QRコード)から申請した人から、抽選でAmazonギフトカード10,000円分を100人にプレゼントする。

対応機種は、「JOYSOUND X1」。グランプリ大会賞品は優勝が、Amazonギフトカード 100,000円分、準優勝が 50,000円分、第3位が35,000円分、第4位～第10位は5,000円分となる。