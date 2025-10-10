通信カラオケ・JOYSOUNDでは、全国の参加者とリアルタイムで競い合う「採点イベントDX(デラックス)」を、15日からスタートする。

これは、カラオケルーム同士をリアルタイムにつなぎ、離れた場所にいる人たちが、まるでその場に一緒にいるかのように楽しめるイベント。最新機種の「JOYSOUND X1」で展開しているエンターテインメント・プラットフォーム「X PARK」で、従来のカラオケ採点機能「分析採点AI＋」を融合し、全国の仲間とリアルタイムでスコアを競い合える。

目標点数との差を競ったり、88.888点・90.000点といった“ピタリ賞”を狙ったりなどのイベントも次々と開催されていく。この場合、高得点だけが有利とは限らないので、採点に自信がない人でも勝利を目指せる。

参加方法は、選曲端末「JOYPadキョクナビ」のイベントバナーをタップすれば完了。最終結果でランクインすると、デジタルギフトコードのプレゼントやX PARK公式X(Twitter)でのニックネーム公開による表彰など、さまざまな特典がもらえる。イベントごとにテーマや特典が異なるため、最新情報はJOYPadキョクナビのイベントページ、もしくはX PARK公式Xで発信される。

10月には、好きな曲を歌って参加できるカラオケ大会や、デジタルギフトコードが当たるハロウィンイベントなども開催される。

現状での10月イベントは、以下の通り。

■ピッタリ92.000点を狙え! ギフトカード争奪戦!

【開催日時】15日(11:00～)から、20日(～22:59)まで

【特典】ギフトカード 1位5,000円分、2位3,000円分、3位2,000円分、4～10位1,000円分

■第1回採点イベントDXカラオケ大会

【開催日時】15日(11:00～)から、2025年10月21日(火)22:59まで

【特典】X PARK公式Xにて10位までの参加者の「ユーザー名」「XのID」を公開して表彰

■第2回採点イベントDXカラオケ大会

【開催日時】22日(11:00～)から、28日(～22:59)まで

【特典】X PARK公式Xにて10位までの参加者の「ユーザー名」「XのID」を公開して表彰

■第3回採点イベントDXカラオケ大会

【開催日時】29日(11:00～)から、11月4日(～22:59)まで

【特典】X PARK公式Xにて10位までの参加者の「ユーザー名」「XのID」を公開して表彰。

■ハロウィンイベント 86.868点狙え! ギフトカード争奪戦!

【開催日時】29日(11:00～)から、11月4日(～22:59)まで

【特典】ギフトカード1位3,000円分、2位2,000円分、3位1,000円分、4～10位500円分