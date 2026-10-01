東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、本日2026年10月1日でサービス開始から11周年を迎える。10周年ではオリジナルヒーロー特撮作品『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』(主演：鈴木福／濱田達臣／武田玲奈 監督：坂本浩一)を製作・配信しており、11周年となる本日は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のキャスト陣が出演する心温まるファミリードラマ『よろしくアミーゴ』の配信を発表した。

ストーリーやキャスティングが『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』とは全く異なる本作品は、TTFCが掲げる新たなブランド「東映特撮アナザーフィルム」の第1弾として、11月22日より配信する。

「ギャバン・アミーゴ」が宇宙人に!? 小学生の「太陽」との交流を描く

TTFCオリジナル作品『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 補完捜査 ギャバンの非番』で初登場した「ギャバン・アミーゴ」が、本作品では「ギャバン」ではなく、ある目的で地球にやってきた宇宙人「アミーゴ」として出演。

アミーゴの声はギャバン・アミーゴや『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』でナレーションやエモルギアたちの声も担当している川澄綾子が務める。そして、アミーゴと出会って友達になる少年「大泉太陽」を演じるのは永瀬矢紘。住む星も、常識も、全く異なる宇宙人と少年が織りなすハートフルな物語だ。

川澄綾子(アミーゴ 声)コメント ●出演が決まって

『ギャバンの非番』で「ギャバ」しか言わない謎の存在として登場していたアミーゴくんをまた演じられるとは思っていなかったので『よろしくアミーゴ』のお話を聞いた時はとても楽しみな気持ちになりました。次はどんな風に「ギャバ」で表現しよう?と思っていましたが、今度のアミーゴくんは今までと違います! 新しい役を演じる気持ちで収録しました。 ●ファンの方に一言

お馴染みのメンバーたちが登場しますが、『超ギャバン』本編とは違った姿を見せてくれます。

アミーゴくんを取り巻く人々との交流の中で、どんな成長を見せていくのか、楽しみにしていて下さい。 永瀬矢紘(大泉太陽 役)コメント ●撮影に参加して

アミーゴのような宇宙人と初めていっしょにお芝居しました。

アミーゴはいつも同じ顔(表情)だけど、いろんなジェスチャーをしていて、とってもたのしい撮影でした。リンゴとオレンジをお手玉のようにしたり、ソファの上で飛び跳ねたりしたときには笑ってしまいました。

熱井公平役の長田光平さんとの撮影では、熱井巡査の熱いポーズをアミーゴと一緒にまねしたり、巡査の持ってる道具を見て遊んだりしました。熱い巡査は、やっぴーが想像してたより熱くて、とってもカッコよかったです! ●ファンの方に一言

やっぴーも太陽くんも撮影中にいっぱいワクワクしました! たくさんの方に見てもらえたらうれしいです。

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』キャストが登場!

本作品には『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に登場した、赤羽流河、入山杏奈、角 心菜、谷田ラナ、長田光平、安田啓人、平岡祐太も出演。それぞれが『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』とは違ったキャラクターを演じることも発表された。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』では共に戦う“仲間”だったが、本作では一緒に暮らす“家族”を演じるキャストたちも。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』では見られなかった、キャストたちの意外な姿での熱演を楽しめる。

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』で上司と部下役だった2人は夫婦役で登場。太陽の父親「大泉 守」役を赤羽流河、母親「大泉 愛」役を入山杏奈が演じる。

赤羽流河(大泉守 役)コメント ●出演が決まって

大泉守役の赤羽流河です!

『よろしくアミーゴ』では、『超ギャバン』に出演しているキャストが、普段とは全く違うキャラクターを演じています。

出演が決まった時は、僕自身すごくワクワクしましたし、他のキャストのみんながどんなキャラクターになるのかも楽しみでした! ●ファンの方に一言

今回は天羽本部長と夫婦ということで、『超ギャバン』とはまた違った関係性にも注目していただきたいです!

『超ギャバン』では見られなかった一面も、『よろしくアミーゴ』では見られるかもしれません!

ぜひ楽しんでください! 入山杏奈(大泉愛 役)コメント ●撮影に参加して

まったく天羽琉唯と違う役どころでギャバンチームのみんなと一緒にお芝居できることにすごくわくわくしつつ、どうなるんだろう...と不安もありましたが、新鮮な気持ちでとても楽しく撮影できたので、早くみなさんに観てもらいたい気持ちでいっぱいです! 初めてしっかり母になりました! ●ファンの方に一言

今回ギャバンとはまったく違ったみんなの一面を見ることができると思います。みなさまに届くのを私たちも心待ちにしていました。心温まる内容になっています。お楽しみに!

そして、太陽の姉「大泉 心」役に角心菜、心の親友である「星 未来」役に谷田ラナが決定。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』では名コンビだった2人の絶妙な掛け合いが本作でも楽しめる。

角 心菜(大泉心 役)、谷田ラナ(星未来 役)

角 心菜(大泉心 役)コメント ●出演が決まって

本編の撮影が終わった後に今回のお話をいただいたので「また皆さんと一緒に撮影できる!!」とすごく嬉しかったです。 ●ファンの方に一言

メンバーみんな、役名も役柄も本編とは全く異なっていて、私は敬語を使わないキャラクターを演じています。今までとは違う一面にも、ぜひ注目していただきたいです。 ハートフルな物語になっていますので、楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。 谷田ラナ(星未来 役)コメント ●撮影に参加して

『超ギャバン』とは全く違う作品なので、最初はどんな雰囲気になるんだろうと思っていました。でも、キキとコトは今回もまた違う形で仲の良い関係性なので、撮影が始まってからはすごく安心してできました。

いつもとは少し違う2人の空気感も楽しんでもらえたら嬉しいです! ●ファンの方に一言

また違った形で私たちを見てもらえるのが嬉しいです。今までとは少し違う2人の関係性になっているので、どんな感じになっているのか楽しみにしていてください! たくさんの方に観てもらえたら嬉しいです!

そして太陽とアミーゴに気づきを与える人物として、交番勤務のお巡りさん「熱井公平」役に長田光平、小学校の教師「仁和勇気」役に安田啓人、星未来の父であり小説家である「星カレナイ」役に平岡祐太。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のファンなら思わずにんまりできるファミリードラマだという。

長田光平(熱井公平 役)コメント ●本作の見どころ

まず、個性豊かな人物たちがいて、誰が見ても面白い作品だと思います!

子どもの視点から分かりやすく物語が進んでいくので、お子さんも楽しんでいただけると思います。

ただ面白いだけではなく、大切なことを教えてくれたり、大人が見ても改めて気付かされることがたくさんある作品です。 ●ファンの方に一言

個人的には、道徳の授業でこういう作品が流れていたら面白くて分かりやすいなと思いながら、今回の作品に参加させていただきました!

大人も子どもも一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

皆様、ぜひお楽しみに!

安田啓人(仁和勇気 役)コメント ●出演が決まって

こんにちは! 安田啓人です! 『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』では和仁淵力哉役を演じさせていただきました!

今回は先生役を演じさせていただいたのですが、実は先生役をやってみたいとマネージャーさんと話をしていた直後にお話をいただいたので、言霊って大事だなぁーと改めて感じたのを覚えています! ●ファンの方に一言

僕の演じた勇気先生は、生徒想いの優しい先生でありながら熱が入ると止まらないところもある、そんな先生です。

この作品は、物語全体を通して愛のある人がたくさん出てきます。

そしてアミーゴたちの日常を覗き見できるような楽しい作品になっています。

よろしくお願いします!!

平岡祐太(星カレナイ 役)コメント ●撮影に参加して

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』にて、カレル役を演じさせていただきました平岡祐太です。

この度、本編とは異なる「カレナイ」という作家の役にて、『よろしくアミーゴ』に出演させていただくことになりました!

今回は、本編のカレルと同じ雰囲気のままでは味気ないと思い、ガラリと印象を変え、どこか抜け感のある“脱力系キャラクター”を演じてみました。同じキャスト・スタッフという馴染みのメンバーで集まりながら、全く違う役柄を演じる体験は、撮影現場でも非常に新鮮で面白い試みでした。 ●ファンの方に一言

今後『ギャバン』という作品がどのように広がっていくのか、僕自身も一ファンとして展開を楽しみにしています。

本編とは一味違った世界観と、ギャップのある役どころをぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。

引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします!

ポスタービジュアル＆予告編を解禁!

ポスタービジュアルに添えたキャッチコピー「ちがくていっしょ!」は、生まれた星や常識、姿形も違う少年と宇宙人が心を通わせる本作品の重要なキーワードだという。

そして「東映特撮YouTube Official」にて予告映像も配信。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のキャストが異なる装いで次々と現れる予告編からは、キャラクターの和気あいあいとした楽し気な様子が伝わってくる。

TTFCオリジナル『よろしくアミーゴ』

11月22日より東映特撮ファンクラブで配信スタート!

出演

永瀬矢紘(大泉太陽 役)

長田光平(熱井公平 役)

赤羽流河(大泉 守 役)

角 心菜(大泉 心 役)

谷田ラナ(星 未来 役)

安田啓人(仁和勇気 役)

入山杏奈(大泉 愛 役)

平岡祐太(星カレナイ 役)

声の出演

川澄綾子(アミーゴ 役)

スタッフ

脚本：北条千夏

監督：山口恭平

あらすじ

小学生・太陽の前に突如現れたのは、謎の宇宙人アミーゴ!

ある調査のために地球へやってきたアミーゴは、出会ったばかりの太陽にいきなり協力を依頼するが、怪しいお願いに太陽はすっかり困惑気味……。

「ボクの星ではもっと気軽に仲良くなれるのに」と首をかしげるアミーゴと、巻き込まれてしまった太陽。

果たして、でこぼこな少年と宇宙人の間に友情は芽生えるのか!?

(C)「よろしくアミーゴ」製作委員会 (C)東映