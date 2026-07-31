ILLIT、CUTIE STREET、INI、RIIZE、NiziU、FRUITS ZIPPERらが出演する『めざまし WANGAN フェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』のFOD独占生配信対象公演が追加される。

8月3日から9日まで東京・豊洲PITで開催される公演に加え、同13日・14日に東京ガーデンシアターで行われるステージも生配信。対象公演は、生配信終了後に見逃し配信される。

『めざまし WANGAN フェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～』

ILLIT、CUTIE STREET、TWSらのライブを生配信

『めざまし WANGAN フェス』は、『めざましライブ』をはじめ、フジテレビの人気番組とのコラボレーションや、イベント限定のオリジナルステージを展開する新たな夏イベント。

8月3日14時からの「ぽかぽか × めざましライブ」には、OWVとOCTPATHが出演。同日19時からの「めざましライブ」には、モナキが登場する。

4日11時からは、萩原利久と小島よしおによる「萩原利久のwkwkはぎわランド 夏ピーヤ祭」を生配信。15時からの「めざましライブ × イマドキ」には、私立恵比寿中学、ねぎ塩豚丼、尾木波菜(≠ME)が出演し、19時からはILLITとCUTIE STREETによる「めざましライブ」が届けられる。

BALLISTIK BOYZ、龍宮城らが集結

5日11時からの「TOKYO IDOL FESTIVAL × めざましライブ」には、きゅるりんってしてみて、yosugala、ロージークロニクルが出演する。

同日19時からは、「New Beginning Fes in めざまし WANGAN フェス」を開催。BALLISTIK BOYZ、龍宮城、ONE OR EIGHTが出演し、└BHNX┘がシューティングアクトを務める。

7日15時30分からの「めざましマンスリーエンタメプレゼンター SUMMER PARTY」には、高橋文哉、綱啓永、K(&TEAM)、倉悠貴が登場。同日19時からは、TWSによる「めざましライブ」が生配信される。

9日13時からの「めざましライブ」では、ヤングスキニーとセカンドバッカーがパフォーマンスを披露する。

INI、RIIZE、NiziUら東京ガーデンシアターへ

東京ガーデンシアターでは、13日17時30分から「STAR × めざましライブ」を開催。マルシィ、INI、CANDY TUNE、MyM、RIIZEが出演し、VOLTACTIONがスペシャルアクトを担当する。ちいかわとハチワレも登場し、パペットスンスンはVTRで出演する。

14日17時30分からは、「新しいカギ × めざましライブ」を生配信。HY、NiziU、FRUITS ZIPPER、こっちのけんと、NCT WISH、Hearts2Hearts、ハナコ、ちいかわ、ハチワレが出演し、パペットスンスンもVTRで登場する。

会場へ足を運べない視聴者も、自宅や外出先からステージの熱気をリアルタイムで楽しむことができる。各公演は生配信終了後、準備が整い次第、期間限定で見逃し配信される。

ただし、権利上の都合により、一部の楽曲や出演者が生配信または見逃し配信の対象外となる。13日の公演では、INIのパフォーマンス中に生配信で視聴できない部分があり、見逃し配信ではマルシィ、INI、RIIZEが対象外。14日の見逃し配信では、NiziU、NCT WISH、Hearts2Heartsのパフォーマンスは配信されない。

FODプレミアム新規登録者は初月100円

FODでは、FODプレミアムに初めて登録する人を対象に、通常月額1,320円のスタンダードコースを最初の1カ月間100円で利用できる「夏の超得100円キャンペーン」を、9月2日17時59分まで実施している。

同キャンペーンを利用することで、『めざまし WANGAN フェス』の対象公演に加え、FODで配信されるドラマ、バラエティ、アニメ、映画、スポーツなどを楽しめる。

なお、8月6日の「Aぇ! groupのQ＆Aぇ! presents 視聴者からの“Q”＆時間が許す限り“Aぇ!”」「けるとめる」「めざましライブ Juice=Juice」、8日の「めざましライブ × 突然ですが占ってもいいですか?」「.ENDRECHERI. presents ココロノノリモノ」、9日の「千鳥の鬼レンチャン presents ほいロックフェス」は配信対象外となる。