RIIZEの冠バラエティ番組『#ライバケ2 -RIIZE VACATION-』が、きょう21日(20:00～)に、フジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信される。以降、隔週金曜20時に最新話を配信し、全4話を届ける。

RIIZE、サロンバスを貸し切って海へ

世界を飛び回り活躍を続けるRIIZEが、日本でのちょっとした休暇の中で、やりたかったことを実現していく体験型バラエティ『#ライバケ -RIIZE VACATION-』。2025年に始まったシーズン1では、富士急ハイランドをはじめとする日本各地で、ステージ上とは異なるリラックスした等身大の姿を見せた。

シーズン2はFODオリジナル番組として制作され、テーマは“日本の夏休み”。メンバー同士の自然な掛け合いや、ここでしか見られない素顔に加え、未公開シーンも届ける。

今回、RIIZEはサロンバスを貸し切って海へ出発。移動中の車内では日本語でしりとりに挑戦するが、思わぬ苦戦を強いられる。

さらに、突然飛び出した「ゴイゴイスー!」で車内は大盛り上がり。海に到着すると、初めてのスイカ割りやビーチゲームに挑戦し、日本ならではの夏を楽しんでいく。

海だけでなく、野菜の収穫やカンガルーとの触れ合いといった体験も。RIIZEが普段のステージとは違う表情を見せながら、日本の夏休みを満喫する。

「本当に盛りだくさんの内容」

メンバーは「BRIIZEの皆さん! 『#ライバケ2』がFODで独占配信されることになりました!」と報告。

今回の内容について、「僕たちは今回、スイカ割りだったり、海に行ったり、農業体験、動物との触れ合い、それから回転寿司に行ったりと、本当に盛りだくさんの内容になっています」と紹介し、「皆さん配信を楽しみに待っていてください!」と呼びかけている。

『#ライバケ2 -RIIZE VACATION-』は、第1話が8月21日、第2話が9月4日、第3話が9月18日、第4話が10月2日の各20時からFODで独占配信される。

またFODでは、9月2日17時59分まで「FOD 夏の超得100円キャンペーン」を実施中。FODプレミアムに初めて登録し、「スタンダードコース」を選択した人を対象に、初回利用料金が100円となる。