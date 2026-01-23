フジテレビの動画配信サービス・FODでは、RIIZEの冠バラエティ番組『#ライバケ -RIIZE VACATION-』を、23日から独占配信している。

RIIZEは、東方神起、少女時代らを輩出してきたSM ENTERTAINMENTから2023年にデビュー。2月21日～23日に、男性K-POPグループ最速で東京ドーム3Days公演が決まっている。

『#ライバケ -RIIZE VACATION-』は、そんな彼らが、日本でのちょっとした休暇(VACATION)の中で、やりたかったことを実現していくという体験型バラエティ。昨年10月からCS・フジテレビTWOで放送されており、FODでは本編の放送時間に収まらなかった未公開映像も付けて独占配信する。

初回では、メンバー4人が「行きたい」と答えた富士急ハイランドでロケを敢行。世界屈指の絶叫アトラクションを満喫しながら、まる1日遊びまくる姿が放送された。

FODでは、リラックスした貴重なメンバーの姿を収録したものの、放送時間に収まらず、やむを得ずカットした部分を配信。メンバーが一緒に住む宿舎での生活を話題にしたトークや、富士急ハイランドのロケ中に行きたかったもうひとつの場所を満喫する様子など、メンバーのキャラクターをもっと知ることができる内容となっている。

配信スケジュールは、以下の通り。

＃1 2026年1月23日0:00～

＃2 2026年1月23日0:00～

＃3 2026年2月 6日0:00～

＃4 2026年2月20日0:00～

＃5 2026年3月 6日0:00～

＃6 2026年3月20日0:00～

＃7 2026年4月 3日0:00～

＃8 2026年4月17日0:00～

＃9 2026年5月 1日0:00～

＃10 2026年5月15日0:00～

＃11 2026年6月 5日0:00～

＃12 2026年6月19日0:00～