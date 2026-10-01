『おぼっちゃまくん REBORN』公式Xアカウントは10月1日、「誕生から40年、時代を超えて『彼』が甦る」と題した映像とキービジュアルを公開し、2027年にテレビ朝日系列で放送予定と発表した。

『おぼっちゃまくん』は、1986年から『月刊コロコロコミック』で連載された小林よしのり氏によるギャグ漫画。1989年にはテレビ朝日系列でアニメ放送がスタートし、80年代後半～90年代前半の昭和・平成の時代にかけて大きな人気を獲得した。「おはヨーグルト」「そんなバナナ」といった、主人公・御坊茶魔（おぼう・ちゃま／おぼっちゃまくん）の話す特有の言語「茶魔語」がブームとなったことでも知られている。なお、主人公・おぼっちゃまくんの声優は、当時のアニメと同じく、神代知衣が続投することも発表された。

今回の発表を受け、SNSでは「まさか復活するとは思わなかった」「懐かしすぎる」「令和にどうアレンジされるのか気になる」といったコメントが寄せられた一方、「令和に放送出来んのか…」「い、今の時代ちゃま語は大丈夫なんですかね」「とんでもないの掘り起こしてきたなw」「『ともだち◯こ』とか今のコンプラ基準でやれんの?w」とツッコミも多数投稿された。投稿は公開後に28万回以上表示され、5,000件を超えるいいね、3,000件以上のリポストを記録するなど大きな話題となっている(10月1日時点)。

作品概要 『おぼっちゃまくん REBORN』

放送局：テレビ朝日系列

放送時期：2027年

原作：『おぼっちゃまくん』小林よしのり

キャスト： おぼっちゃまくん：神代知衣

製作：テレビ朝日

制作会社：Green Gold Animation

制作協力：シンエイ動画、Sony Pictures Networks India

(C)1986 Yoshinori Kobayashi/TV Asahi