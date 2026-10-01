TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期が、10月2日より日本テレビ系30局ネット「FRIDAY ANIME NIGHT」にて毎週金曜23時から放送される。第1クールは10月、第2クールは2027年4月より放送予定だ。

放送開始に先がけ、第49話「蝗」のあらすじと先行カットが解禁された。

第49話「蝗」あらすじ

子の一族による反乱の後始末が落ち着き、後宮の毒見役を解任された猫猫は、花街で薬師としての生活に戻っていた。一方、皇弟であることを公にした壬氏は、正式に政務へ参加。楼蘭から最後に託された「国を襲う災害の予兆」に頭を悩ませていた。

ある朝、猫猫と趙迂は緑青館のやり手婆から、朝餉として蝗の煮つけを振る舞われる。それをひと口食べた趙迂が、気になることを口にする。

第3期では、後宮を離れて市井へと戻った猫猫と、皇弟としての責務に向き合う壬氏の新たな物語を描く。国を襲う災害の予兆や、人々を惑わす謎の仙女のうわさなど、茘国に再び不穏な影が差し始める。

猫猫役は悠木碧、壬氏役は大塚剛央。監督は筆坂明規、副監督は中川航、シリーズ構成は長沼範裕が担当する。アニメーション制作はOLM。オープニングテーマはヨルシカの「雲を抜け風下へ私だけ」、エンディングテーマはEveの「AIYOU」となる。

なお、10月2日18時には、ヨルシカの楽曲に乗せた第3期第1クールのノンクレジットオープニング映像がYouTubeでプレミア公開される。

シリーズ初の劇場版『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』は、12月11日に公開予定。原作者・日向夏氏がストーリー原案を手がける完全新作で、猫猫と壬氏が水上都市を舞台に新たな難事件へ挑む。

放送情報

作品名 ：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期

：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期 放送開始日 ：10月2日

：10月2日 放送時間 ：毎週金曜 23時～

：毎週金曜 23時～ 放送局 ：日本テレビ系30局ネット「FRIDAY ANIME NIGHT」

：日本テレビ系30局ネット「FRIDAY ANIME NIGHT」 配信 ：放送終了後、各配信プラットフォームで順次配信

：放送終了後、各配信プラットフォームで順次配信 原作 ：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）

：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊） 監督 ：筆坂明規

：筆坂明規 シリーズ構成 ：長沼範裕

：長沼範裕 アニメーション制作 ：OLM

：OLM 出演 ：悠木碧、大塚剛央、小西克幸、橘龍丸、豊永利行、内山昂輝、藤原夏海、上田麗奈 ほか

(c)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会