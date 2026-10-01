TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期が、10月2日より日本テレビ系30局ネット「FRIDAY ANIME NIGHT」にて毎週金曜23時から放送される。第1クールは10月、第2クールは2027年4月より放送予定だ。
放送開始に先がけ、第49話「蝗」のあらすじと先行カットが解禁された。
第49話「蝗」あらすじ
子の一族による反乱の後始末が落ち着き、後宮の毒見役を解任された猫猫は、花街で薬師としての生活に戻っていた。一方、皇弟であることを公にした壬氏は、正式に政務へ参加。楼蘭から最後に託された「国を襲う災害の予兆」に頭を悩ませていた。
ある朝、猫猫と趙迂は緑青館のやり手婆から、朝餉として蝗の煮つけを振る舞われる。それをひと口食べた趙迂が、気になることを口にする。
第3期では、後宮を離れて市井へと戻った猫猫と、皇弟としての責務に向き合う壬氏の新たな物語を描く。国を襲う災害の予兆や、人々を惑わす謎の仙女のうわさなど、茘国に再び不穏な影が差し始める。
猫猫役は悠木碧、壬氏役は大塚剛央。監督は筆坂明規、副監督は中川航、シリーズ構成は長沼範裕が担当する。アニメーション制作はOLM。オープニングテーマはヨルシカの「雲を抜け風下へ私だけ」、エンディングテーマはEveの「AIYOU」となる。
なお、10月2日18時には、ヨルシカの楽曲に乗せた第3期第1クールのノンクレジットオープニング映像がYouTubeでプレミア公開される。
シリーズ初の劇場版『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』は、12月11日に公開予定。原作者・日向夏氏がストーリー原案を手がける完全新作で、猫猫と壬氏が水上都市を舞台に新たな難事件へ挑む。
放送情報
- 作品名：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期
- 放送開始日：10月2日
- 放送時間：毎週金曜 23時～
- 放送局：日本テレビ系30局ネット「FRIDAY ANIME NIGHT」
- 配信：放送終了後、各配信プラットフォームで順次配信
- 原作：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）
- 監督：筆坂明規
- シリーズ構成：長沼範裕
- アニメーション制作：OLM
- 出演：悠木碧、大塚剛央、小西克幸、橘龍丸、豊永利行、内山昂輝、藤原夏海、上田麗奈 ほか
(c)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会