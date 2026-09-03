映画『バイオハザード』の新場面写真とUS版ポスターが公開

映画『バイオハザード』（2026年10月9日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の新場面写真とUS版ポスターが公開になった。

『バイオハザード』のシリーズ最新作のメガホンを取るのは『バーバリアン』（2022）や、エイミー・マディガンにアカデミー賞助演女優賞をもたらしたメガヒット作『WEAPONS/ウェポンズ』（2025）を手掛けたザック・クレッガー。本作のコンセプトは、「もしゲーム『バイオハザード』の世界に放り込まれたらどうなるか？」。全シリーズを何千時間プレイしたか分からないと言うほどやり込んだクレッガーが、深い"バイオ愛"を注ぎ込んで製作にあたっている。

物語の中心となるのは、オースティン・エイブラムス演じる配達人のブライアン。医療品を届ける任務の先で、彼が足を踏み入れるのは、想像を絶する地獄のサバイバル。観客はブライアンの視点を通して、ゲームのプレイヤーさながらに、逃れられない恐怖を体感することになる。

この度、『バイオハザード』の新たなシーンを捉えた3枚の場面写真が公開となった。ラクーンシティ総合病院へ医療品を運ぶことになったオースティン・エイブラムス演じる主人公ブライアンが、シリーズをプレイした者ならお馴染みのショットガンを手にしながらも、呆然と座り込む写真。彼の視線の先には床に横たわる人の姿も見える……。また別の写真では、真っ暗な地下道でスマートフォンのライトだけを頼りに立ちすくむブライアンの姿も見てとれる。そして、今回、雪が降りしきる中、何かに足を引っ張られ必死に車のドアにしがみつく男の様子も公開された。いずれもラクーンシティで起こる最悪の一夜を予感させるカット。ザック・クレッガー監督は、「この映画は、まるでジェットコースターです。理屈抜きに、最高に楽しい体験であってほしい。とにかく怖い。気づけば90分間、ノンストップで全力疾走している──そんな映画です」とコメントしている。

さらに、本国で公開となったポスター画像も到着した。壁にかかった血まみれの電話は受話器が外れ、その下には、座り込むブライアンの姿が。銃を片手に全身に血を浴び、大きく目を見開くその姿からは、彼が目の前で起きた事態を まったく飲み込めていない様子が見てとれる。一体、彼の身に何が起きたのか――。この先に待ち受けるさらなる恐怖を予感させる一枚となっている。