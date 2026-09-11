映画『バイオハザード』（2026年10月9日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）のザック・クレッガー監督が深い"バイオ愛"を語る特別映像と日本版ポスターが公開となった。

『バイオハザード』のシリーズ最新作のメガホンを取るのは『バーバリアン』（2022）や、エイミー・マディガンにアカデミー賞助演女優賞をもたらしたメガヒット作『WEAPONS/ウェポンズ』（2025）を手掛けたザック・クレッガー。本作のコンセプトは、「もしゲーム『バイオハザード』の世界に放り込まれたらどうなるか？」。全シリーズを何千時間プレイしたか分からないと言うほどやり込んだクレッガーが、深い"バイオ愛"を注ぎ込んで製作にあたっている。

物語の中心となるのは、オースティン・エイブラムス演じる配達人のブライアン。医療品を届ける任務の先で、彼が足を踏み入れるのは、想像を絶する地獄のサバイバル。観客はブライアンの視点を通して、ゲームのプレイヤーさながらに、逃れられない恐怖を体感することになる。

この度、ゲーム「バイオハザード」の"マニア"を公言するザック・クレッガー監督みずからが、本作に詰め込んだ"仕掛け"を明かす特別映像が到着し、あわせて、日本版ポスターも公開となった。

本作のコンセプトは、「もしゲーム『バイオハザード』の世界に放り込まれたらどうなるか？」。今年リリース30周年を迎え、シリーズ累計販売本数2億本を突破したカプコンの金字塔的サバイバルホラーゲームを完全新作として再構築する。