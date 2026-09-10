ファミリーマートは9月12日から、アルバイト・パート採用強化策として「ファミマではたらく? ウェルカムポイントキャンペーン」を実施する。

ファミマではたらく? ウェルカムポイントキャンペーン

応募で200円分、面接後は抽選で500円分のファミペイギフトコード

キャンペーンの対象は、「ファミJOB」を経由して対象期間内にファミリーマート各店のアルバイトスタッフに応募した人。

応募後にアンケートへ回答した人全員に、200円分のファミペイギフトコードを付与する。2026年11月30日までの応募が対象となる。

さらに、アンケートに回答した人のうち、面接を受けた人を対象に抽選で500円分のファミペイギフトコードを付与する。面接の対象期限は2026年12月22日まで。

応募期間は2026年9月12日〜11月30日。

求人サイト「ファミJOB」リニューアルと「ファミマjo!n」始動

9月1日には「ファミJOB」をリニューアルした。新ユニフォームの着こなしや実際に働くストアスタッフの声などを掲載し、働くイメージが湧くコンテンツを充実させている。さらに「録画・WEB面接」の導入や加盟店向け分析ツールの提供により、応募者および加盟店双方の利便性を向上させているという。

また「ファミマjo!n」は、自分らしく働くことや多様なマイスタイルを尊重し、働く楽しさを生み出すための採用支援活動として掲げられた。ルールに縛られず自分らしく働くことを楽しむ「j(joyfull)」、髪色や着こなしなど一人ひとりのマイスタイルを尊重する「o(originality)」、どんなバックグラウンドを持つ人もあたたかく迎え入れる「!(inclusive)」、「お店と人」「人と人」がつながり採用の好循環をつくる「n(nexus)」の意味が込められているとのこと。ロゴの「!」は、「この会社ではたらきたい!」と感じた瞬間の高揚感や決意を象徴している。