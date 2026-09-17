INFORICHは9月15日、「CHARGESPOT」アプリ利用者を対象に、「FAMIMA CAFÉ」コーヒー(S)無料引換券を先着10万枚配布するキャンペーンを開始する。バッテリーをレンタルしなくても、アプリを開くだけで無料引換券を取得できるという。

アプリを開くだけで「FAMIMA CAFÉ」コーヒー(S)が無料に

今回のキャンペーンでは、CHARGESPOTアプリ利用者に「FAMIMA CAFÉ」コーヒー(S)無料引換券を先着10万枚配布する。1人1回限定で、バッテリーをレンタルする必要はない。

無料引換券は、全国のファミリーマートで利用可能。「ブレンドS」または「アイスコーヒーS」のいずれか1杯と引き換えられる。

通常はモバイルバッテリーを借りる際に立ち上げるCHARGESPOTアプリを、日常生活の中でも気軽に使ってもらうための実証施策(PoC)として実施するという。

コーヒー無料引換券は9月15日から配布

キャンペーンの配布内容は、「FAMIMA CAFÉ」コーヒー(S)無料引換券(158円)で、先着10万枚、1人1回限定となる。配布期間は9月15日10:00から10月31日までで、なくなり次第終了する。

引換期間は9月15日10:00から11月30日まで。

参加方法は、まずCHARGESPOTアプリをダウンロード・起動する。次に、アプリ内特設ページまたはクーポン画面から「FAMIMA CAFÉ」コーヒー(S)無料引換券を取得し、全国のファミリーマート店舗で引き換える。

対象者はCHARGESPOTアプリを利用する人で、モバイルバッテリーのレンタルは不要。アプリ内でのキャンペーン表示内容や案内方法は、利用状況などによって異なる場合がある。