ファミリーマートは9月25日、POSAカードなどプリペイド商材をアプリ「ファミペイ」払いで購入するとファミマポイント1.5%を還元するキャンペーンを開始した。

毎月25日0:00から翌月3日23:59までの期間において、対象のPOSAカードなどをファミペイ払いで購入すると、購入金額の1.5%分の期間限定ファミマポイントを還元する施策を実施する。初回は9月25日～10月3日23:59まで実施し、以降も毎月25日～翌月3日にかけて開催する。

FamiPay利用時に進呈される「通常ファミマポイント」(FamiPay利用200円ごとに1円相当)と合わせると、還元率は2.0%となる。期間限定ファミマポイントの還元上限は、1対象期間(25日～翌月3日)あたり3,000円相当まで。

対象商品はPOSAカード(Netflix プリペイド・ギフトカードを除く)、スマホプリペイド、レジでのApple Accountへのチャージ。対象商品の一例として、「Apple Gift Card」「Google Play ギフトカード「Amazonギフトカード」「バニラVisaギフトカード」などがある。

対象商品一例「Apple Gift Card」(1,500円、3,000円、5,000円、10,000円、バリアブルは1,000円～100,000円の範囲で1円単位の購入が可能)

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