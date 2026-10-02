SBI証券は10月2日、資産管理アプリ「SBI証券Plus」の親子口座機能を拡充し、自身と子どもの資産を1画面でまとめて確認できる機能を同日17時ごろから順次提供すると発表した。10月30日には親子の資産推移をまとめて確認できる機能、12月11日にはプロフィールのアイコンに端末内の画像を設定できる機能も追加する予定。

「SBI証券Plus」では、2027年1月に始まる「こどもNISA」を見据え、自身の口座からログアウトせずに子どもの口座へ切り替えられる「親子口座切替機能」をすでに提供している。こどもNISAの事前申込は10月1日から受け付けている。

親子の資産残高や推移をまとめて確認

10月2日に追加する機能では、自身の口座に紐づくこども口座の資産と、自身の資産を1画面でまとめて確認できるようになる。資産残高は口座別・商品別に分けて確認することも可能だ。

10月30日には、自身と子どもの口座の資産推移を同時に確認できる画面を追加する。こちらも口座別・商品別に資産推移を確認できる。

さらに12月11日には、プロフィールのアイコン機能を拡充。これまで用意されたイラストのみ設定できたが、アップデート後はスマートフォンなどの端末に保存している画像をプロフィールアイコンとして使用できるようになる。

SBI証券ではこのほか、配当金・分配金に関する機能拡充など、ユーザーから寄せられた意見や要望をもとにした改善も進めている。

「SBI証券Plus」は、SBI証券に口座を持つユーザー向けの資産管理・投資サポートアプリ。預けている資産状況を確認できる「My資産」や、AIによるニュースまとめなどの機能を提供している。