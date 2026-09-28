セブン‐イレブン・ジャパンとVポイントマーケティングは10月7日から、全国のセブン‐イレブン店舗において、対象商品の引換券をVポイントで交換できる「セブン‐イレブンで使える!Vポイントおトク引換券」を期間限定で提供する。

Vポイントおトク引換券

キャンペーン期間中、キャンペーンサイトまたはVポイントアプリの「景品交換」メニューから、Vポイントを対象商品の引換券に交換することができる。引換券に表示されるバーコードを全国のセブン‐イレブン店舗(一部店舗を除く)のレジで提示すると、対象商品と交換できる。

引換券は、商品価格の約半額相当のVポイントと交換できるほか、毎週水曜日14時に新たな商品ラインアップが登場する。各商品・各週先着2万名様限定で、上限に達し次第、期間中であっても交換終了となる。交換は各期間中、1商品につき1人1回まで。

Vポイントおトク引換券

第1週の交換期間は10月7日14:00～10月13日23:59、利用期間は10月7日14:00～10月20日23:59。対象商品と交換に必要なVポイント数は、「セブンカフェ ホットコーヒーR」(140.40円)と「セブンカフェ アイスコーヒーR」(140.40円)が各70ポイント、「セブンプレミアム カフェラテ レギュラー 240ml」(194.40円)と「セブンプレミアム カフェラテ 砂糖不使用240ml」(194.40円)が各100ポイントとなる。

第2週の交換期間は10月14日14:00～10月20日23:59、利用期間は10月14日14:00～10月27日23:59。対象商品は「セブンカフェ ホットコーヒーR」と「セブンカフェ アイスコーヒーR」が各70ポイント、「セブンプレミアム のむヨーグルト コクうまプレーン 180g」(156.60円)が80ポイント。

第3週の交換期間は10月21日14:00～10月27日23:59、利用期間は10月21日14:00～11月3日23:59。対象商品は「セブンカフェ ホットコーヒーR」、「セブンカフェ アイスコーヒーR」、「セブンプレミアム オレンジ果汁100% 200ml」(127.44円)、「セブンプレミアム アップル果汁100% 200ml」(127.44円)で、交換に必要なVポイント数は各70ポイントとなる。

第4週の交換期間は10月28日14:00～11月3日23:59、利用期間は10月28日14:00～11月10日23:59。対象商品は「セブンカフェ ホットコーヒーR」と「セブンカフェ アイスコーヒーR」が各70ポイント、「セブンプレミアム まるで完熟マンゴー」(170.64円)と「セブンプレミアム まるで完熟白桃」(170.64円)が各90ポイントとなる。