セブン-イレブンから9月21日より発売された「もちもち食感どーなつ」シリーズは良い意味で期待を裏切られたので紹介させてください。商品名からもわかるように「もちもち食感」の「どーなつ」なんですが……食べてびっくり、えっ思っていたのと違うかも!

想像よりもすべてが「優しい」

「もちもち食感どーなつ」シリーズはセブン-イレブンのパン売り場にあります。ピンク色の箱で3種類がセットになって販売されているので見つけやすいはず!

まずは、「もちもち食感どーなつ きなこ」です。

袋から出してみると見た目はかなりシンプル。きな粉のどーなつと聞けば、食べている時に周囲にまき散らすか? と心配になりますが、粉がまぶされているというよりは生地自体がきな粉味のイメージです。

見た目はかなりシンプル

食べてみると、やっぱり粉粉していないので食べやすかったです。そして想像していたよりもかなりしっとり! いわゆるパンの「もちもち」というよりは、しっとり食感で最後噛む時に優しく「もちっ」とする感じです。味も「きなこドーン!」ではなく、そっと優しくきな粉らしきものを置いていくような……味がガツンとこないのでどんな年代の方でも安心して食べられます。

想像以上に優しい味わいともちもちさ

ほろっと崩れるシュガーに癒される

続いては「もちもち食感どーなつ シュガー」です。いくつかのセブン-イレブンを巡ったのですが、3種類の中ではこの「シュガー」味が一番売れていた印象です。

こちらもビジュアルはシンプルかつ淡い! 薄くどーなつ全体にシュガーコーティングをまとっています。

淡く薄いシュガーコーティング

食べてみると、このシュガーコーティングも優しい味わい! ぎゅっと甘みは感じられるものの、喉にきゅっとくる強い甘みではなく、癒やされる程度のそっと寄り添うような甘みです。シュガーコーティングをまとったドーナツは数多く存在しますが、これまで食べた史上一番優しかった! 疲れた日にもうひと頑張りしたい時に食べたら泣いちゃいそう。

寄り添うような癒し系の甘さ

チョコは濃厚だけど、絶妙なバランス

最後は「もちもち食感どーなつ チョコ＆クランブル」です。

他2つとは異なり、全体的にパキッとチョコレートコーティングがされていますね。さらに黄色いクランブルもまぶされています。

優しいもちっと具合は同じだったんですが……チョコレートコーティングは上品な濃厚さ。濃すぎず強すぎず、だけどチョコレートは存分に味わえる程度。一方でクランブルはイメージするほどガリガリっとはせず、邪魔をしない存在感でした。甘さはしっかりある方が好みという方は「チョコ＆クランブル」がおすすめです◎

3種の中では比較的味はしっかりめ

発売された最初の週は、どの店でも午後には売り切れている店舗もあるほど人気だった「もちもち食感どーなつ」シリーズ。ちょっと疲れてしまった時の癒しの存在として寄り添ってくれそうです◎セブン-イレブンで探してみてくださいね。