セブン‐イレブン・ジャパンは9月29日から、ドリップタイプのスターバックス オリガミおよびスティックタイプのスターバックス プレミアム ミックス計8種類の商品を、全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売している。

スターバックスのコーヒー製品 ドリップ&スティック全8種発売

オフィスや外出先でも手軽に本格的なコーヒーを飲みたいという声や、若い世代を中心とした好みの変化を受け、毎日の生活のなかでも1杯分から気軽に購入できるスターバックス商品を展開する。忙しい仕事の合間や移動の際など、日常の様々なシーンでお湯を注ぐだけで本格的なアロマや味わいを手軽に楽しめる。

セブン先行販売の「コロンビア」を含むドリップタイプ3種

「スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー」(160.92円) ※写真はイメージ

一杯分のドリップタイプ「スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー」(1個入り各160.92円)は、「シングルオリジン コロンビア」「ハウス ブレンド」「カフェ ベロナ」の3種類。

「スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー」(各160.92円)

コロンビアはセブン‐イレブン先行販売の商品となる。ナッツを思わせる香ばしい味わいと、すっきりとした豊かな風味が特長。ハウス ブレンドは、ナッツとココアのニュアンスに、ローストのかすかな甘み、そこに酸味とコクが見事に調和した風味が特長。カフェ ベロナは、ダークココアのような口あたりで、バランスのとれた豊かな味わいのコーヒー。チョコレートと一緒に味わうとより甘みが引き立つという。

ラテやモカなどをそろえたスティックタイプ5種

「スターバックス プレミアム ミックス」(160.92円）※写真はイメージ

手軽なスティックタイプ「スターバックス プレミアム ミックス」(1個入り160.92円）は、「カフェ ラテ」「キャラメル ラテ」「カフェ モカ」「ホワイト モカ」「抹茶 ラテ」の5種類。

「スターバックス プレミアム ミックス」(各160.92円)

カフェ ラテは、アラビカ種100%の豆を使ったコーヒーとミルクにやわらかな泡がのった、なめらかでクリーミーな味わい。キャラメル ラテは、アラビカ種100%の豆を使ったコーヒーとミルクにバターキャラメルのフレーバーを組み合わせ、やわらかな泡がのったクラシックな味わい(キャラメル香料使用)。カフェ モカは、アラビカ種100%の豆を使ったコーヒーとミルクにココアを組み合わせ、やわらかな泡がのった、濃厚でチョコレートのような味わい。

「スターバックス プレミアム ミックス」(各160.92円)

ホワイト モカは、アラビカ種100%の豆を使ったコーヒーとミルクにホワイトチョコレートの風味を組み合わせ、やわらかな泡がのった、心地よい甘さの豊かな味わい(ホワイトチョコレート香料使用)。抹茶 ラテは、厳選した抹茶とミルクを組み合わせ、やわらかな泡がのった、なめらかでクリーミーな味わい。