夏と秋の往復が続く時期。湿度の高い日本では汗をかく日のほうが多く、まだまだ冷たいものが恋しい日も少なくない。そんな季節に旬を迎えたのが“さつまいも”である。

さつまいもの楽しみ方は数あれど、今ならファストフード店やファミリーレストランのスイーツにもご注目を。なんせ手軽でウマいのよ、これが!……ということで今回は、ゼッテリア、ビッグボーイ、ジョリーパスタで味わえる、期間限定さつまいもスイーツ4品を実食! 秋の甘い誘惑に、乗っちゃいましょう。

【ゼッテリア】「ホイップ 紅はるかシェーキ」&「紅はるか スイートポテトパイ」

まずはハンバーガーチェーン「ゼッテリア」。現在開催中の「紅はるかお芋フェア」で特に気をかけるべきは「ホイップ 紅はるかシェーキ」(420円)と「紅はるか スイートポテトパイ」(260円)だろう。

まずはこちら、「ホイップ 紅はるかシェーキ」。やっぱりゼッテリアといえばシェーキよね〜!

トップにはたっぷりのホイップクリームに紅はるかソース、カラメルチップがまぶされており、もはやドリンクというより、立派なデザートといった風体。ストローを差し、まずはひと口……いただきます! ズズズッ……

……濃厚……!! クリーミーなシェーキに重なる、紅はるかのねっとりとした甘み……。さつまいも特有の素朴な風味もしっかり感じられ、飲んでいるのにスイートポテトを食べているような満足感がある。う〜ん、ウマい!

さらにホイップクリームを混ぜ込めば、よりリッチな味わいへと進化! ふんわり軽いクリームが全体を包み込み、紅はるかの濃厚さを優しくまとめてくれる。カラメルチップの香ばしさ&ほろ苦さもいいアクセントになっているため、甘さ一辺倒にならず、後味にちょっとした大人っぽさが生まれているようだ。めちゃ冷たいのにホッコリする、ちょっと不思議な感覚!

続いては「紅はるか スイートポテトパイ」。価格は260円と、今回紹介するなかでもっとも手軽に楽しめる一品だ。さっそくかじりついてみよう。ザクッ……

ウマッ!! なんというか……めっちゃさつまいも! さつまいもそのものをダイレクトに感じるわ!

サクサク軽快なパイ生地と、ねっとり濃厚な紅はるかのさつまいも餡。甘みはしっかりあるものの、紅はるかならではの自然なコクが感じられるため、甘党・辛党関係なしに万人受けする味わいに仕上がってる気がする。

発酵バター風味のフィリングが加わることで、スイートポテトらしいまろやかさもアップ! サクサク、ねっとり、ほっくり。この食感のコントラストも楽しい! 「紅はるか スイートポテトパイ」との紅はるかコンビで楽しむのも最高だが、コーヒーやカフェオレと合わせても輝きそうなスイーツである。

【ビッグボーイ】「蜜芋のモンブランファッジサンデー」

続いて、ハンバーグやステーキでおなじみの「ビッグボーイ」。ここで味わえるのが、「蜜芋のモンブランファッジサンデー」(649円)だ。さっそく実物をご覧いただこう。

おおぉ〜! ……おおん? あれっ、ここってビッグボーイよね? イタリアンじゃなく、どちらかというとアメリカンよね?……と、一瞬混乱する繊細なビジュアルだけど、めちゃウマそうなんですけど!?

たら〜っと黒蜜をかけたら……さっそくひと口、パクッ……。

ウッッッマァァァーーー!!!! えっ!!? ウマいぞ!? めっっっちゃウマい! 濃厚な甘みと風味がすごいことになってるわ!! マジ!

収穫後に約3カ月熟成させ、甘みを引き出した茨城県産の紅はるかを使用しているとのことだが、確かに蜜のような濃厚さが際立ってる! 濃密な甘みの黒蜜とのハーモニーがめちゃくちゃいいぞ!

そこに冷たいバニラアイスが合流することでクリーミーなコクが加わり、とんでもない幸福感が身体を包み込む……。

下に隠れた温かいブラウニーを一緒に食べることでチョコレートのコクが加わり、温度のギャップも生まれ、完全に別ジャンルのスイーツへと進化する。

もしかしたら、「ハンバーグを食べた後にこのボリュームのデザートはどうなんだ」と思う方もいるかもしれない。でも、これはいける。ああ、カロリーがゼロなら迷わずおかわりするのにィ!

【ジョリーパスタ】「～しぼりたてモンブラン～ ドルチェ・パタータ」

大トリを飾るのは「ジョリーパスタ」の「～しぼりたてモンブラン～ ドルチェ・パタータ」(869円)。

商品名の「パタータ」は、イタリア語で“いも”を意味する言葉だそうで……

実際、下部には立派な熟成さつまいもが横たわっている。

まずはマロンペーストのほうから味わってみると……

ああ〜、うめぇぇぇ……!! 口当たりはなめらかで、栗の香りと上品な甘みがふわっと広がる。渋皮栗をすり潰して風味を引き立たせたマロンペーストだそうで、さつまいもの甘みとはまた違った、ほのかな香ばしさがある。モンブランといえば濃厚で甘いイメージもあるが、これは思った以上に繊細!

……完ッ璧! ねっとり甘い熟成さつまいもと渋みのあるマロンの風味……このふたつが重なることで、一気に本格感と重厚さが増す! めちゃくちゃリッチな味わいだし、ほろ苦いキャラメルソースもかなりいい仕事をしている。甘さをキュッと締めてくれるので、濃厚なのにスプーンが止まらねぇ……!

以上、4つのさつまいもスイーツを厳選して食レポしてみたが、今回紹介したお店が生活圏にあるなら、ぜひそのスイーツを味わってみてほしい。気分的に秋を先取りできるし、何より美味しいからね!