2026年9月の新作5品まとめ(9月30日発売予定)

本記事ではミニストップで9月30日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、生ドーナツやモンブランなどのスイーツをはじめ、ボリュームアップしたサラダや麺、お寿司まで、食欲の秋を楽しむラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年9月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「Wモンブランプリン」(354.24円)

価格 : 354.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「Wモンブランプリン」(354.24円)は、2種類のマロンクリームを50%、スポンジダイスを2個追加して増量しています。お酒が使用されているので、お子様やお酒の弱い方はご注意ください。

「生ドーナツ(チョコホイップ)」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

生クリームを生地に練り込んだ、しっとりくちどけのよい「生ドーナツ(チョコホイップ)」(159.84円)は、中に生クリーム入りチョコホイップを注入しています。チョコの風味とふんわり生地が重なり合う、満足感のある甘さが楽しめます。

「大きなコーヒーゼリー」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「大きなコーヒーゼリー」(321.84円)は、コロンビア産コーヒーエキスを使用したゼリーにホイップクリームを絞り、ココアパウダーをのせた大きなゼリーです。

「増量 汁なし台湾風まぜ麺弁当」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

総重量50%増量した「増量 汁なし台湾風まぜ麺弁当」(699.84円)は、背脂、にんにく、魚粉の旨味が感じられる醤油味に仕立てられています。少し辛みのある肉みそと混ぜると本格の味が楽しめます。

「増量 たまごマカロニサラダ」(278.64円)

価格 : 278.64円

販売地域: 関東・東海・近畿・四国・九州

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

増量フェアで総重量50%増量した「増量 たまごマカロニサラダ」(278.64円)は、たまごサラダを混ぜ込んだマカロニサラダにゆで卵がトッピングされた、ボリュームのある一品です。

まとめ

9月30日発売の新商品は、チョコホイップを楽しめる「生ドーナツ」や、2種類のクリームを味わえる「モンブランプリン」、満足に楽しめる大きな「コーヒーゼリー」などのスイーツのほか、ボリュームアップした「たまごマカロニサラダ」や「汁なし台湾風まぜ麺弁当」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用