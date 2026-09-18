肉を焼き、たれにつけ、ご飯と一緒にかっ食らう。これぞ焼肉の常道にして王道である。が、そんな常識をちょっとだけ覆すメニューが人気焼肉チェーン「熟成焼肉いちばん」から登場した。

その名も「洗いだれ焼肉」。なんと、肉を“だし”にくぐらせ、たれを洗い流して食べるというのだ。……マジか。一体、どういうことなんだ? ということで今回は、秋の味覚が楽しめる最新フェアとともに、気になるメニューの数々を味わってみたぞっ!

熟成焼肉いちばん「和の旨み味わう秋の焼肉フェア」を堪能!

「熟成焼肉いちばん」は、熟成肉をはじめとする豊富な焼肉メニューを楽しめる食べ放題コースが魅力のチェーン店。今回注文したのは、フェアメニューも食べ放題で楽しめる「いちばん食べ放題コース」である。

現在実施されているのが「和の旨み味わう秋の焼肉フェア」で、焼肉メニューはもちろん、この季節ならではの食材もズラリと揃っている。

さて、まずは今回の主役である「洗いだれ焼肉」からいってみよう!

正式名称は「黄金だしで食べる焼きしゃぶカルビ」。特製甘辛だれで味付けされた焼きしゃぶカルビを、国産牛骨と北海道産昆布を使った黄金だしにくぐらせて食べるという、新感覚の焼肉だという。

まずは普通に焼いて……いくのだけど……

長ぇぇぇ……!!!! “焼きしゃぶ”のカルビだから長めなんだろうけど、これはかなり長く、デカい。いきなりテンション上がる～!

薄切りのカルビなので、火の通りも早い。表面がいい感じに焼けてきたところで、カルビを黄金だしにダイブさせて……いただきます!

うぉぉぉ……めっっっちゃうめぇッ!!!! ウマァァァーーー!!!! 結構ガッツリと甘辛だれで味付けされているのに、風味は上品で軽やか! カルビらしい脂の甘みはしっかり感じられるのだが、濃厚なたれが“洗い”によって若干落とされているので、そのぶん肉そのものの旨みが前面に出てくる。

これは確かに新感覚。脂の旨みは楽しみたいけど濃い味が続くとちょっと疲れる、という人にもぴったりだ。黄金だしには牛骨と昆布の旨みとともに、ほんのり酸味もあるので、思った以上にさっぱり食べられる。いい! 洗いだれ焼肉、いいぞ!

続いては「熟成豚肩ロースの西京焼き」。京都府産の西京味噌に漬け込んだ豚肩ロースで、米麹由来の上品な甘みと控えめな塩分が特徴だという。

肉がぶ厚めなので、じっくりと焼き上げ、香ばしい焼き目がついたところで……パクッ。

う～～～ん、ウマいッ! ああ、たまらん……ご飯が欲しくなる味だわ。西京味噌のまろやかな甘みが肉の中まで浸透し、豚肉の旨みをグッと引き出している。肩ロースらしい食べ応えもあり、噛むほどに味噌と肉の旨みが広がっていく!

ここからはお肉だけではなく、秋らしいメニューも堪能してみよう。ってことで「平茸と茶えのきのホイル焼き」をチョイス! ホイルごと網の上で加熱し、いい感じに火が通ったところで食べてみると……

旨み、ヤバッ……! きのこの旨みが濃い! 平茸はプリッとした食感が楽しく、茶えのきはシャキシャキとした歯ごたえが心地いい。そこにバターのコクと醤油の香ばしさが加わり、シンプルながら非常に完成度の高い味わいに仕上がっている。これだけでもめちゃくちゃご飯が進みそう!

秋の味覚といえば、海の幸も忘れてはいけない。まずはこちら、「広島県産大粒牡蠣フライ」。この牡蠣、見るからに大ぶりじゃん!

タルタルをたっぷりつけて……ガブッ。

プリップリ! めっちゃうめぇじゃん!! 外側はサクサク、中はふっくらジューシー。牡蠣の濃厚な旨みがしっかり感じられ、食べ応えも十分! 想像以上にウマいぞ!?

「焼肉屋さんの食べ放題の牡蠣フライ」ということで、正直、そこまでハイレベルなものは期待せずにいたけど……申し訳ない……。超〜本格的だわ。余裕でかつ庵とかでも出せるレベルなんじゃないか? 衣もクリスピーで完璧だし、身も大粒。いやぁ、恐れ入った。

続く「長崎県産アジフライ」も肉厚&ふわっふわで美味しい～! 衣の香ばしさとアジのジューシーな旨みが絶妙だ。ヤバい。ここが焼肉屋さんであるということを忘れさせるレベルのハイクオリティなんですけど……。

せっかくだし、この流れでさらに行っちゃおう! はい、こちらは「甘だれお月見サーモンユッケ」です。さっそく卵黄を崩し、サーモンと絡めながら食べてみると……

サーモンの脂の甘みと甘だれ、卵黄のコクが三位一体で美味しい～! 箸休めのつもりだったけど、ますます食欲が加速するわ。焼肉の合間に食べることでいいアクセントにもなるし、無限に食べられる気がするわ。

いや、待てよ。これ、ちょっとご飯に合わせて食べてみたいな……。

ということで、「サーモン丼」を追加! さっそく頬張ってみると、たっ、たまらねぇ……!!!! ご想像どおり、サーモンの濃厚な脂とご飯の相性は抜群! 土鍋ご飯ならではのふっくらした米の甘みも加わり、いよいよ焼肉店にいることを忘れそうになる。海苔もめちゃくちゃいい仕事してるし、ネギのシャキシャキ食感も完璧!

こうも海鮮系がおいしいと、歯止めが効かなくなってくる……ということで追加でオーダーしたのが「4種の貝出汁 塩ラーメン」だ!

しじみ、あさり、帆立、牡蠣の4種類の貝出汁を使ったスープが特徴で、具材はバター、あさり、海苔というシンプルな構成だ。

さっそくすすってみると……

ああ、染みる……! 貝の旨みがしっかり抽出されたスープは、きりっとした塩味がありながらも奥深く、バターのまろやかな風味も相まって贅沢。しじみやあさりの風味に加え、帆立や牡蠣の旨みも重なっているため、かなり濃厚な旨みが楽しめる。麺も細麺のパツパツ系でスープとの相性も抜群!

もちろん、海鮮系以外にも「いちばん熟成上カルビ」や「いちばん熟成上ロース」などの看板メニューを堪能しつつ……

最後は「和栗のプリン」で秋らしくフィニッシュ!

ひと口食べると、栗のやさしい甘みがじんわり広がってウマ～い! 濃厚かつどこかほっこりする味わいで、締めにぴったり! カラメルのほろ苦さとマロングラッセがいいアクセントになっており、最後まで飽きずに楽しめる。あ〜、全部ウマかった～。

ちなみに、お会計のときにレジで知ったんだけど、熟成焼肉いちばんでは9月8日より、平日限定の学生食べ放題もスタートしているらしい。板橋高島平店・東大和店・北谷店を除く店舗で実施され、学生グループ限定で60品以上のメニューが2,500円で食べ放題になるお得なコースだ。めっちゃいいじゃん! 羨ましいぞ、学生の皆さん!

ということで、迫りくる食欲の秋。肉も魚もきのこもスイーツも、好きなだけ食べられる「熟成焼肉いちばん」で、秋の味覚を思いっきり堪能してみてね～!