ファミリーマートは10月6日、「らぁ麺Q」監修によるカップ麺「QRamen かけ醤油らぁ麺」(298円)と、菓子「ベビースタードデカイラーメンQ監修醤油らぁ麺味」(159円)を全国のファミリーマートで発売する。また、10月20日から「至高の一杯 煮干し醤油らぁ麺」(698円)を北海道・東北地方・関東地方・東海地方のファミリーマートで発売する。

「QRamen かけ醤油らぁ麺 」(298円)

「らぁ麺Q」店主監修のかけ醤油らぁ麺が登場

具材なしの麺とスープのバランスにこだわった「至高の一杯」シリーズから、札幌の人気店「らぁ麺Q」平岡店主監修の「QRamen かけ醤油らぁ麺 」が数量限定で登場する。鶏と豚の旨味を利かせた芳醇な醤油スープと、生麺の様な滑らかで弾力のある食感のノンフライ麺が特長。

「QRamen かけ醤油らぁ麺 」(298円)

「Japanese Ramen Noodle Lab Q」は、2014年に北海道 札幌市で開店し、北海道の地鶏出汁をきかせたスープと北海道産の小麦を使用した自家製麺を合わせた行列の絶えないラーメン店。

今回、10月3日の同店の屋号変更・本店移転を記念し、カップ麺の発売と合わせ、「醬油らぁ麺」の味わいを再現した「ベビースタードデカイラーメンQ監修醤油らぁ麺味」を発売する。QRamen醤油らぁ麺の特長である、香り高い醤油と鶏の旨味の重なりを意識した味わいを目指し、口に入れた瞬間に鶏脂を感じられるように香りの出方にもこだわったという。

さらに、チルドラーメン「至高の一杯 煮干し醤油らぁ麺 」を地域限定にて発売する。醤油の香りと煮干しの風味がただよう煮干し醤油ベースのスープに、のど越しのよいつるみのある中太麺を合わせた一品。トッピングには、食感の良いバラチャーシューやメンマ、のりを使用している。