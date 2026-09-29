ファミリーマートは9月29日から、「ファミチキ」の生誕20周年を記念した新フレーバー3種類を、3週連続で全国の店舗で発売する。

「オトナ★ファミチキ」3週連続で登場

2006年に誕生し、今年で20周年を迎えるファミチキは、骨なしフライドチキンの先駆けとして親しまれ、同社を代表する看板商品として成長を続けている。

今回、20周年という節目を記念し、ちょっと贅沢でこだわりのある味わいを楽しめる「オトナ★ファミチキ」をコンセプトとした、新フレーバー3種類を数量限定で発売する。

9月29日に登場する記念フレーバー第1弾は「スモーキーペッパー味」。ファミチキに、ちょっとオトナなピリッと辛いブラックペッパーとスモークの風味を合わせた。

10月6日登場の第2弾フレーバーは「ごま山椒味」。ファミチキに、ちょっとオトナな香ばしい2種類のごまと、しびれる山椒の風味を合わせた。

10月13日発売の第3弾フレーバーは「ピッツァ味」。トマトを使用したピザソースとパルメザンチーズで、ビールにもマッチするペパロニピザ風の味わいを再現した。

「おうちでファミチキセット」が数量限定で登場

「おうちでファミチキ」(4,560円＋送料)が5年ぶりにECサイト「ファミマオンライン」で数量限定で復活。おうちで揚げたてのファミチキが楽しめる、冷凍ファミチキ(10個)とファミチキ揚げ油(2本)のセット。揚げたてはもちろん、アレンジ料理としても楽しめる。販売期間は9月28日～10月19日23:00。さらに、購入者の中から抽選でファミチキ1年分の期間限定ファミマポイント(90,520円相当)が1,000人に1人当たるキャンペーンも実施する。

「ファミチキ王決定戦」が復活

ファミチキ王決定戦

ファミマのアプリ「ファミペイ」でエントリーのうえ、レジにて提示してファミチキ各種を購入するとスタンプがたまり、その数でランキングを競う「ファミチキ王決定戦」を開催する。キャンペーン期間中にファミチキをいちばん多く購入した人には、ファミチキ"1年分"のファミペイ無料引換クーポンをプレゼントする。キャンペーン期間は9⽉29⽇0:00～10⽉19⽇23:59。

10月17日を「ファミチキの日」に制定

ファミチキが発売された日である10月17日を「ファミチキの日」として制定、日本記念日協会より正式に認定を受けた。今回の認定においては、単なる商品登場の記録という枠を超えた「社会的・文化的影響力」が評価されたという。