ファミリーマートは9月29日から、熊本県産食材などを使用した商品5種類を集めた「熊本うまかモン集合」を全国のファミリーマートで順次発売する。また9月28日、ECサイト「ファミマオンライン」で熊本県産の黒毛和牛やマスクメロンなどの商品販売を開始した。

熊本うまかモン集合

熊本県産食材などを使用した5商品を発売

同社では2026年8月より、令和8年熊本地震で被災した地域の復興を応援する「がんばろう熊本応援キャンペーン」を展開している。

第1弾の熊本県限定「冷し麺・温かい麺・焼麺50円引き」、第2弾の熊本県限定で人気のお弁当5品の「ごはん20%増量」に続く第3弾として、熊本の魅力を全国に伝え、現地を訪れるきっかけや支援の輪を広げたいという想いから、熊本うまかモン集合フェアを実施する。同フェアでは、熊本ラーメンの名店「味千拉麺」監修の焼ラーメンをはじめ、熊本県産海苔や熊本県(阿蘇)のブランド牛乳「ASO MILK」など、地元の味や厳選食材を取り入れた商品をラインアップした。

なお、同キャンペーン対象商品の売上の一部を、令和8年熊本地震災害支援金として被災した地域の自治体などへ寄付する予定だ。

「大きなおむすび 海苔佃煮」(278円)は、熊本県産の海苔(もみのり)を風味豊かな佃煮に仕立て、だしご飯で包んだ大きなサイズのおむすび。

「香味醤油ソースの鶏から揚げ弁当(黒マー油使用)」(678円)は、ジューシーな鶏から揚げに黒マー油入りの特製ソースを合わせたお弁当。

「味千拉麺監修 大盛 焼ラーメン(マー油仕立て)」(598円)

「味千拉麺監修 大盛 焼ラーメン(マー油仕立て)」(598円)は、しっかりと味が絡む低加水の細麺に、豚骨スープや味千拉麺のオリジナル調味料「万味油(まんみゆ/マー油)」 などで味付けした焼ラーメン。木耳、チャーシュー、青ねぎ、フライドガーリックをトッピングした食べ応えのある大盛サイズ。

「ミルクフランス(ASO MILK入りクリーム)」(170円)は、熊本県(阿蘇)のブランド牛乳を使用した「ASO MILK入りクリーム」と練乳入りクリームを配合した濃厚な味わいが特徴のクリームを挟んだフランスパン。

「冷しラーメン(黒マー油使用)」(598円)は、豚骨ベーススープの冷しラーメン。黒マー油を和えた白髪ねぎとチャーシュー、ゆで卵を盛りつけあわせた。10月6日に発売予定となっている。

熊本県にゆかりのある限定ギフトをオンラインで販売

熊本応援キャンペーン

ファミマオンラインでも、熊本県産の黒毛和牛やマスクメロンなど、熊本の美味しい魅力を詰め込んだ商品を発売している。なお、ファミマオンラインにおける対象商品の売上の一部についても令和8年熊本地震災害支援金として、被災した地域の自治体などへ寄付する予定だ。販売期間は9月28日～10月12日23:00。

左「熊本県産 黒毛和牛 和王モモすき焼き」(9,504円/右「熊本県産 黒毛和牛 和王モモステーキセット」(10,800円)

「和王」は、熊本経済連が供給する黒毛和牛の枝肉のうち、生後28カ月以上の5等級と上位等級4等級から厳選された牛肉で、和牛独特の風味と食感が特徴。「熊本県産 黒毛和牛 和王モモすき焼き」(9,504円)と「熊本県産 黒毛和牛 和王モモステーキセット」(10,800円)を販売する。

「熊本 大阿蘇鶏 水炊き」(3,888円)

「熊本 大阿蘇鶏 水炊き」(3,888円)に使用する大阿蘇どりは、風味豊かな銘柄鶏。飼料は、自家配合の物に天然ミネラル、木酢酸を添加。低コレステロールのヘルシーチキンで、お肉の香り、色合いが最大限、引き出されている。

「フジチク ふじ馬刺し詰合せ【華】」(6,480円)は、上赤身80g×2、ユッケ50g×1に、馬刺しのたれ5ml×4、生姜3g×4、ユッケのたれ10g×1を詰め合わせた商品。馬刺しと黒毛和牛の専門店「フジチク」が、熊本の馬刺しを産地直送で届ける。もっともポピュラーな赤身肉はモチっとした食感と馬肉本来の旨みを堪能でき、ユッケは独特の食感と馬肉本来が持つ旨みとサシの甘みが絶妙に引き立て合う。

「芋屋長兵衛 熊本いきなり団子12個セット」(3,780円)は、ホクホクのさつま芋と餡を特製生地で包んだ熊本名物「いきなり団子」のプレーン12個入り。

「熊本県産マスクメロン【1玉】」(3,888円)は1.3kgのマスクメロン1玉、「熊本県産マスクメロン【2玉】」(5,940円)は同2玉を届ける。網目状の果皮とその名の由来でもある芳香が特長のマスクメロン。美しい網目を作るには温度・湿度・水のバランスが重要で、大変な手間暇をかけて栽培されている。とろけるような舌ざわりと上品な甘さが楽しめる。

店頭募金と支援金の計1億円を熊本県へ寄託

同社と国内エリアフランチャイズ各社は、2026年7月29日から8月25日での期間、全国のファミリーマートで実施した、令和8年熊本地震災害に伴う店頭募金94,044,017円と同社からの支援金(5,955,983円)を加えた1億円を熊本県へ寄託する。この支援金は、熊本県を通じて、被災地や被災者の生活支援に充てられる。