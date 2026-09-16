「アイドルの男性2人でアフタヌーンティーってだけで可愛い」アイドルグループ・M!LKの塩崎太智(※崎はたつさき)と吉田仁人がアフタヌーンティーを楽しむ様子を公開し、ファンから多数の反響が寄せられている――。

塩崎太智

じんだい、塩崎太智が念願だったアフタヌーンティーを満喫

8日に更新された塩崎と吉田のYouTubeチャンネル『じんだいチャンネル』では、“はじめてのアフタヌーンティー”の様子を公開。「アフタヌーンティーに来てみたかった」という塩崎は、「うれしいね! 『じんだいチャンネル』なかったら、絶対来ないでしょ? 俺と2人で」とウキウキ。豪華なティースタンドが届くと、吉田も「うわ～すごい!」と大興奮で、塩崎は「口調もちょっと丁寧になっちゃうわ～」「オホホホ、おいしいですわ～」とノリノリでアフタヌーンティーを堪能した。

また、黒の半袖Tシャツに短パン、サンダルというラフなファッションを好み、“初期装備ニキ”と呼ばれている塩崎。優雅なアフタヌーンティーでも、そのスタイルは変わらず、吉田に「似合ってなさすぎるよ、あなた」「(服の)面積少ない」とツッコまれ、「ちょっとミスったね(笑)」と苦笑い。実は最近、「おしゃれを頑張ろう!」と意識していたそうだが、「本当に変わらない気がする。マズいんだよなぁ。本当にこの服装が楽すぎて……でも、買おうとは思ってるの!」と心の内を明かす場面もあった。

ファンからは、「成人済みアイドルの男性2人でアフタヌーンティーってだけで可愛い」「大ちゃんホテルのアフタヌーンティー行くのに初期装備は強すぎww」「オシャレなアフヌンでも服装は変わらないの好き」「アフタヌーンティーでも初期装備で感謝しかない」「布面積少なすぎておもろいwww」「映え目的じゃなくてただアフタヌーンティー体験したかっただけなのガチ愛してる」「“口調も丁寧になっちゃうわ”からの“うぉ!! 見えて来たスカイツリー!!!” が男子すぎて」などのコメントが寄せられている。