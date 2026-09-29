【9月29日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年9月の新商品5品まとめ(9月29日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年9月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「よくばり合体メシ チャーハン&背脂焼ラーメン(黒胡椒マヨ入り)」(754円)

価格 : 754円

エネルギー : 1,125kcal

※九州・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

黒胡椒マヨネーズがけチャーハンと背脂焼ラーメンという、ギルティな組み合わせが実現したお弁当が登場です。ごはんと麺が1つになっており、2つの味わいを一度に楽しめる仕立てが魅力のこちら。1,000kcalオーバーという圧倒的なボリュームを楽しめる商品です。

「とろ～り甘酢餡の天津丼(麦入りご飯)」(497円)

価格 : 497円

エネルギー : 491kcal

※関東・沖縄地域のローソンのみのお取扱いとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

鶏ガラをベースに、ケチャップとお酢で奥深い味わいに仕上げたとろ〜り甘酢餡が特徴の天津丼が登場しました。餡との相性が抜群な麦入りごはんを使用しており、スプーンでさらっとおいしく食べられます。

「博多明太子使用 明太もちチーズグラタン」(518円)

価格 : 518円

エネルギー : 270kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※熱量は参照値とのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ソースの濃厚さ、乳感、コクにだわって作られたという新作グラタンが登場。明太ソースには本場博多の明太子原料を使用し、ピリッとした辛みと旨みが引き立たせる仕上がりになっているそう。肌寒い季節に嬉しいアツアツの一品になります。

「旨辛麻婆焼そば」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 496kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

唐辛子の刺激的な辛さと、花椒のビリリと痺れる辛さを絶妙なバランスを合わせた「旨辛麻婆焼そば」が登場です。香ばしい麺に旨辛い麻婆ソースがしっかりと絡み、辛いもの好きにはたまらないやみつきになる味わいに仕上がっています。

「からあげクン だし醤油味」(288円)

価格 : 288円

エネルギー : 229kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気のホットスナックシリーズからは、和風の味わいがホッと落ち着く「からあげクン だし醤油味」が登場。醤油の香ばしさとかつお節の奥深い旨みがしっかりと効いており、一口食べればだしの上品な香りが広がる一品です。

まとめ

9月29日発売の新商品は、「よくばり合体メシ チャーハン&背脂焼ラーメン(黒胡椒マヨ入り)」や「とろ～り甘酢餡の天津丼(麦入りご飯)」、「博多明太子使用 明太もちチーズグラタン」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用