牛角は、秋の味覚を楽しむ期間限定フェア「秋のうまい! もん祭り」を10月2日から開催する。

厚切り鴨肉を七輪で焼く「鴨の王様ステーキ」

秋のうまい! もん祭り

「鴨の王様ステーキ」(748円)は、厚切りにした鴨肉を七輪で焼き上げる一品。皮目をじっくり焼くことで脂がほどよく溶け出し、香ばしい皮目としっとりとした肉質に仕上がるという。鴨ならではの濃厚な旨みとコク、しっかりとした食べ応えを楽しめる。トリュフの芳醇な香りとぶどうの甘みを合わせた「特製ソース」が添えられ、お肉の旨みを引き立てるという。

鴨の王様ステーキ 748円

「肉厚ロースステーキ」(858円)は、肉厚にカットした豚肩ロースを七輪で豪快に焼き上げる一品。厚みがあるからこそ感じられる肉の食感と、食べ応えが魅力だという。

肉厚ロースステーキ 858円

七輪でキャラメリゼする「焼きいも」も

秋のうまい! もん祭り

「七輪de焼きいも」(418円)は、国産「紅はるか」にキャラメルソースをかけ、七輪でじっくり焼き上げる一品。焼くことで表面のキャラメルソースが香ばしくキャラメリゼされ、中はとろ～り甘く、熱々ほくほくに仕上がるという。

焼肉の合間の一品としてはもちろん、食後のデザートとしてアイスを添えて楽しむこともできる。

「かぼちゃのふわふわクリーミーサラダ」(275円)は、かぼちゃのやさしい甘みを生かしながら、ふわふわでなめらかな新食感に仕上げたサラダ。口の中でふわっとほどけるような、軽やかでクリーミーな口あたりが特徴だという。

七輪de焼きいも 418円、かぼちゃのふわふわクリーミーサラダ 275円

秋のきのこを味わうメニューも登場

秋のうまい! もん祭り

「きのこ2種の贅沢バター焼き」(638円)は、大ぶりのひらたけとしめじを石鍋に盛り合わせた一品。石鍋の中でじっくり蒸し焼きにすることで、きのこの旨みを凝縮し、芳醇なバターの香りとともに楽しめるという。

きのこ2種の贅沢バター焼き 638円

「出汁薫る秋のきのこ焼き」(418円)は、通常メニューの「出汁薫るきのこ焼き」に期間限定でひらたけを加えたもの。エリンギ、しめじ、ひらたけの3種のきのこを、香り豊かな出汁とともに味わえる。

「なすときのこのやみつきアヒージョ」(418円)は、きのこの旨みやにんにくの香りが溶け込んだオイルに、なすを合わせた一品。オイルをたっぷり含んだなすが、とろっとジューシーな味わいに仕上がるという。

出汁薫る秋のきのこ焼き 418円、なすときのこのやみつきアヒージョ 418円

期間中は、「グラスワイン(赤/白)」を通常価格583円から特別価格319円で提供する。鴨や秋の食材を使用した料理とワインを合わせて楽しめるという。

また、今回登場する秋の味覚メニューは、食べ放題の「牛角コース」「牛タン・上焼肉コース」「黒毛和牛コース」でも楽しめる。食べ放題専門店では一部内容が異なるほか、店舗によって食べ放題のコース名が異なる場合がある。販売期間は10月2日～12月14日まで。