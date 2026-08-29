『美少女戦士セーラームーン』30th公式Xアカウントは、1992年に発売された『美少女戦士セーラームーン』の初代「ムーンスティック」について、当時の造形やギミックをリスペクトし、「ムーンスティック -Resparkle-(リスパークル)」として復活することを発表した。発売日などの詳細は後日発表。

「Resparkle」は「大人向けなりきり」をコンセプトとして、TVアニメ『美少女戦士セーラームーン』の歴代玩具をリスペクトして商品化する、BANDAI SPIRITSによる『美少女戦士セーラームーン』のためのTAMASHII NATIONSの新しいブランドだ。

第一弾は、『美少女戦士セーラームーン』主人公・月野うさぎが作中で使用する代表的なアイテムのひとつである「ムーンスティック」。1992年に玩具として発売され人気を集めた。新商品では当時のデザインをベースに、2種類の指輪パーツを採用するなど、懐かしさと新しさを兼ね備えた仕様となる。

発表を受け、SNSでは「なんてシリーズの誕生！！そのままじゃない？！なんてこった！！？！」「わー！！！こういうのほしかったの……！！」「たまごっちといいセーラームーンといい平成生まれの私には今年忙しすぎる！！」など歓喜の声が相次いだ。投稿は公開後に160万回以上表示され、約2.8万件のいいね、1万件を超えるリポストを記録するなど大きな話題となっている。