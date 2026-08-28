バンダイは、コスメブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」より、新商品「ミラクルロマンス 美少女戦士セーラームーン マルチキャリーリップ＆チーク」を発売した。価格は各1,650円。8月28日からSailor Moon storeやバラエティショップ、ドラッグストアなどで順次販売される。

「ミラクルロマンス 美少女戦士セーラームーン マルチキャリーリップ＆チーク」

今回登場するのは、『美少女戦士セーラームーン』に登場する歴代の変身アイテムをモチーフにした、「変身ブローチ」「クリスタルスターコンパクト」「コズミックハートコンパクト」の全3種。作品ファンにはおなじみのアイテムを、そのまま手のひらサイズのコスメとして再現した。

ケースはキラキラと輝くメッキ仕様で、中央にはストーンを配置。付属のボールチェーンを使えばバッグなどに取り付けることができ、ポーチに入れて持ち歩くのはもちろん、アクセサリー感覚でも楽しめるデザインとなっている。

ケースの中にはリップにもチークにも使えるカラーバームをセット。それぞれ異なるカラーと香りが採用されており、「変身ブローチ」はホワイトティー、「クリスタルスターコンパクト」はピーチ、「コズミックハートコンパクト」はピオニーの香りを楽しめる。どれも薄付きで、普段使いしやすい色味に仕上げられている。

また、バームにはヒアルロン酸、ホホバ種子油、カワラヨモギ花エキスを配合。さらにプルケネチアボルビリス種子油によってうるおいを保ち、高保湿ケアにもこだわった仕様となっている。

商品概要

商品名：ミラクルロマンス 美少女戦士セーラームーン マルチキャリーリップ＆チーク

発売日：2026年8月28日

価格：各1,650円

種類数：全3種

販売ルート：Sailor Moon store原宿本店、Sailor Moon store出張店(心斎橋店・名古屋パルコ店)、バラエティショップ、ドラッグストアほか

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