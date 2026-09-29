スターバックス コーヒー ジャパンは、石窯フィローネを刷新し、新たなサンドイッチカテゴリー「スターバックス バゲットサンド」4種類を9月30日から全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で発売する。

スターバックス バゲットサンド

石窯フィローネを刷新、パンそのもののおいしさを追求

今回の「スターバックス バゲットサンド」は、サンドイッチのおいしさを決める「パン」そのものに着目して開発した新カテゴリー。本格感のある見た目ともちっとした食感を目指し、生地の配合から見直した。

使用するのは、水分率約85%の高加水生地を使ったオリジナルのバゲット。高加水生地は、一般的なパンと比べて焼成後も水分を保ちやすく、みずみずしくしっとりとした中身になりやすいという。

これにより、口どけのよさともちっとした食感を実現。噛むたびに小麦の風味とやわらかな甘みを感じられ、具材のおいしさを引き立てる。香ばしく焼き上げた外側とのコントラストによる食感の変化も楽しめるという。

「ハーブソーセージ」など食事系3品、チョコとバターのスイーツ系も

「ハーブソーセージ スターバックス バゲットサンド」(持ち帰り648円、店内利用660円)は、ジューシーなハーブソーセージを主役にした一品。ボリューム感のある味わいで、ランチタイムにもおすすめだという。

「ハム&ゴーダチーズ スターバックス バゲットサンド」(持ち帰り530円、店内利用540円)は、コク深いゴーダチーズとスモークしたショルダーハムを組み合わせた定番の味わい。バゲットのおいしさをシンプルに楽しめる一品に仕上げている。

「3種のきのこ&ローストチキン スターバックス バゲットサンド」(持ち帰り628円、店内利用640円)は、ローストチキンの旨みと3種類のきのこの風味を合わせたサンドイッチ。クリーミーなソースが素材の味わいを引き立てるという。

「2種のチョコレート&バター スターバックス バゲットサンド」(持ち帰り510円、店内利用520円)は、2種類のチョコレートとバターを合わせた一品。温めることでチョコレートとバターが溶け合い、朝のコーヒータイムや気分転換のひとときにも楽しめるという。