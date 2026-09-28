本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。 今週は、明治ミルクチョコレート100周年を記念した濃厚なチョコスイーツや、秋らしい芋を使用した商品が目白押しです!

2026年9月・10月の新商品5品まとめ(9月29日～10月5日)

「チョコづくめのケーキドーナツ」(192円)

価格 : 192円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

明治ミルクチョコレート100周年記念コラボ商品です。生地、トッピング、コーチングそれぞれにチョコを使用した濃厚な味わいのドーナツです。

「紅はるかのさつまいもこ」(237円)

価格 : 237円

販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、長野県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国、九州

紅はるか焼いもペーストを使用したクリームを紫色のもちっと生地に詰めた秋を感じるシュークリームです。

「7プレミアム まるで蜜芋」(205円)

価格 : 205円

販売地域 : 全国

人気の「まるで」シリーズの蜜芋味のアイスバーです。

「ショコラづくしのもちっと生どら焼」(248円)

価格 : 248円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、静岡県、近畿、中国、四国、沖縄

明治ミルクチョコレート100周年を記念した商品。濃厚なチョコクリーム、ミルキーなチョコホイップクリーム、食感あるチョコレートを挟んだ、チョコ尽くしのどら焼きです。

※9月30日以降順次発売

「まぜまぜスイーツ 大学芋みたいなラテ わらびもち入り」(429円)

「まぜまぜスイーツ 大学芋みたいなラテ わらびもち入り」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、静岡県、近畿、中国、四国、九州

ストローで混ぜて楽しむ新感覚のスイーツ。ホイップクリームととろみのあるさつまいもラテ、ぷるぷる食感の大学芋のタレ風味わらびもちを組み合わせました。

※9月30日以降順次発売

まとめ

今週は、生地とトッピングにチョコを使用した「チョコづくめのケーキドーナツ」や、どら焼き生地にチョコクリームと食感のアクセントになるチョコをはさんだ「ショコラづくしのもちっと生どら焼」など、明治ミルクチョコレート100周年を記念した商品がラインナップ。

さらに、ねっとりとした食感と甘さが特徴の「べにはるか」を使用したペースト入りの「紅はるかのさつまいもこ」や、蜜芋のような濃厚な味わいが楽しめるアイス「7プレミアム まるで蜜芋」など、秋らしい商品も登場しています。

そのほか、「まぜまぜスイーツ 大学芋みたいなラテ わらびもち入り」のような飲むスイーツも発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用