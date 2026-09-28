本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。 今週は、明治ミルクチョコレート100周年を記念した濃厚なチョコスイーツや、秋らしい芋を使用した商品が目白押しです!

【セブンイレブン】セブンカフェなどが半額相当のVポイントで交換できる! 4週連続「おトク引換券」提供 - 引換え方法は?
【セブンイレブン】低価格PB「セブン・ザ・プライス」16品目追加、27アイテムへ順次拡大! ラインアップは…?
【2026年9月・10月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【セブン×レバンガ北海道】5ポイントで「コカ・コーラ」が無料に! 選手NFTも集められる札幌限定スタンプラリー
【セブンイレブン】熊本県限定「パン100円セール」開催 - 九州甘口ソースのコロッケパンなど6種が最大68円引き!
【セブンイレブン】シャキシャキのねぎが器一面に…! 京都のご当地の味を再現したカップ麺「背脂醤油ラーメン」発売
【セブンイレブン】すみれ監修、"あっさりでない"「濃厚しおラーメン」を全国で発売、北海道限定で「みそラーメン」も
【セブンイレブン×ウォーターチャレンジ】ブロマイドが登場! 全18種類をランダム販売、シークレット9種も
【セブンイレブン】“海面温度上昇に対応した銀鮭”がおにぎりに! 塩麹仕立て「小松菜と鮭」、宮城・山形限定
【セブンイレブン】鎌倉五郎と「あんバターサンド」を共同開発! 紅はるか100%の蜜芋あん、“とろける生食感”に
【セブンイレブン】「冬ギフト2026」予約開始! ネット限定10%OFFや早割特典も - A5和牛・ふぐちり・こだわりスイーツなど、冬のごちそうが勢ぞろい
【セブンイレブン】名古屋の人気町中華「八剱ROCK人生餃子」監修! もやしシャキシャキ、にんにくガツン、ピリ辛「皿台湾」が冷凍食品に
関連画像をもっと見る

2026年9月・10月の新商品5品まとめ(9月29日～10月5日)

「チョコづくめのケーキドーナツ」(192円)

  • 「チョコづくめのケーキドーナツ」(192円)

    「チョコづくめのケーキドーナツ」(192円)

価格 : 192円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

明治ミルクチョコレート100周年記念コラボ商品です。生地、トッピング、コーチングそれぞれにチョコを使用した濃厚な味わいのドーナツです。

「紅はるかのさつまいもこ」(237円)

  • 「紅はるかのさつまいもこ」(237円)

    「紅はるかのさつまいもこ」(237円)

価格 : 237円
販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、長野県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国、九州

紅はるか焼いもペーストを使用したクリームを紫色のもちっと生地に詰めた秋を感じるシュークリームです。

「7プレミアム まるで蜜芋」(205円)

  • 「7プレミアム まるで蜜芋」(205円)

    「7プレミアム まるで蜜芋」(205円)

価格 : 205円
販売地域 : 全国

人気の「まるで」シリーズの蜜芋味のアイスバーです。

「ショコラづくしのもちっと生どら焼」(248円)

  • 「ショコラづくしのもちっと生どら焼」(248円)

    「ショコラづくしのもちっと生どら焼」(248円)

価格 : 248円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、静岡県、近畿、中国、四国、沖縄

明治ミルクチョコレート100周年を記念した商品。濃厚なチョコクリーム、ミルキーなチョコホイップクリーム、食感あるチョコレートを挟んだ、チョコ尽くしのどら焼きです。
※9月30日以降順次発売

「まぜまぜスイーツ 大学芋みたいなラテ わらびもち入り」(429円)

  • 「まぜまぜスイーツ 大学芋みたいなラテ わらびもち入り」(429円)

    「まぜまぜスイーツ 大学芋みたいなラテ わらびもち入り」(429円)

価格 : 429円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、静岡県、近畿、中国、四国、九州

ストローで混ぜて楽しむ新感覚のスイーツ。ホイップクリームととろみのあるさつまいもラテ、ぷるぷる食感の大学芋のタレ風味わらびもちを組み合わせました。
※9月30日以降順次発売

まとめ

今週は、生地とトッピングにチョコを使用した「チョコづくめのケーキドーナツ」や、どら焼き生地にチョコクリームと食感のアクセントになるチョコをはさんだ「ショコラづくしのもちっと生どら焼」など、明治ミルクチョコレート100周年を記念した商品がラインナップ。

さらに、ねっとりとした食感と甘さが特徴の「べにはるか」を使用したペースト入りの「紅はるかのさつまいもこ」や、蜜芋のような濃厚な味わいが楽しめるアイス「7プレミアム まるで蜜芋」など、秋らしい商品も登場しています。

そのほか、「まぜまぜスイーツ 大学芋みたいなラテ わらびもち入り」のような飲むスイーツも発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてはいかがでしょうか。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

いけたらいくわ

いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

この著者の記事一覧はこちら