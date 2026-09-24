スターバックス コーヒー ジャパンは、「Pokémon（ポケモン）」とのコラボレーションを9月30日より開始する。

「Connection Over The Coffee Adventures ポケモンと一緒に、未知のコーヒーの可能性をめぐる冒険の旅へ」をテーマに、コラボレーションビバレッジやコラボレーショングッズが登場して、お客をコーヒージャーニーへと誘う。

全国のバリスタから700件を超える応募が集まった「ポケモン＋スターバックス バリスタバトル」から誕生した『ピカチュウ ハニークリーム ラテ』を全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で販売するほか、ポケモンとのコーヒーの可能性をめぐる冒険の旅をテーマに描き下ろしたオリジナルアートを使用した全41アイテムのコラボレーショングッズを展開。さらにスターバックス カードやeGiftなど、多彩な体験を通じて、コーヒーをめぐる新たな冒険を届けていく。

ポケモンと、コーヒーをめぐる冒険の旅へ

今回のコラボレーションは、世界中で愛されるポケモンとともに、より多くの人にコーヒーの魅力を届けたいという想いから生まれた。スターバックスでは、パートナー（従業員）の情熱や探究心がコーヒーの可能性を広げる力になると考えているという。

その想いを形にするため、全国のバリスタを対象に「ポケモン＋スターバックス バリスタバトル」を開催。700件以上のポケモンをテーマにしたビバレッジレシピの応募の中から選ばれた6名のバリスタが開発したビバレッジの中から、チャンピオン作品が今回商品化された。

ピカチュウをモチーフにした『ピカチュウ ハニークリーム ラテ』

全国700件を超える応募の中から「ポケモン＋スターバックス バリスタバトル」のチャンピオンに選ばれた、スターバックス コーヒー郡山安積店 新田純子のアイデアを全国展開のビバレッジとして商品化。

ピカチュウの黄色をはちみつの黄金色に重ね、赤いほっぺをイメージしたハート型トッピングを添えた『ピカチュウ ハニークリーム ラテ』。ピカチュウの黄色をハニーの黄金色で表現した、甘くまろやかなエスプレッソビバレッジ。

はちみつとキャラメルの風味がエスプレッソの余韻を引き立てるほか、ハニーフレーバーホイップの上には、ピカチュウの赤いほっぺをイメージしたハート型トッピングをあしらっている。コーヒーに親しみのない人にも楽しんでもらえる一杯。

また、『ピカチュウ ハニークリーム ラテ』を購入いただいたお客様には、本コラボレーションオリジナルステッカーを1枚プレゼント。ステッカーには、今回のコラボレーションのために制作されたオリジナルアートをデザイン。コーヒーを片手にポケモンたちとの冒険を描いた世界観を、ビバレッジを楽しんだ後も手元で感じられる。

◆商品名・価格

『ピカチュウ ハニークリーム ラテ』（Iced） Tallサイズのみ

＜持ち帰りの場合＞678円 ＜店内利用の場合＞690円

◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

◆販売期間：2026年9月30日（水）～10月8日（木）

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある

※対象ビバレッジ1杯につきステッカーを1枚プレゼント※ステッカーは無くなり次第終了

※はちみつを使用している



一乗ひかる氏によるオリジナルの描き下ろしアートを使った全41アイテムのコラボレーショングッズ

今回のコラボレーションのアートワークは、イラストレーター・一乗ひかる氏による描き下ろし。個性豊かなポケモンたちが育む絆や、スターバックスが大切にしてきた人と人とのつながり。その価値観に共鳴した一乗さんは、人物の顔を描かない独自の表現を通じて、誰もが自分自身を重ねられるアートを制作した。

コーヒーを中心にポケモンとバリスタがつながりを育む様子や、多様な個性を認め合うことで、新たな出会いやコミュニティが生まれる瞬間などが全12種のアートで描かれていまる。見る人それぞれが自身の物語を重ねられる、今回ならではのアートワーク。また、アートワークには、バリスタとポケモンがコーヒーをとおして歩む冒険を描いた8つのストーリーを書き下ろしている。