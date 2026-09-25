スターバックスは、9月30日(水)から「Pokémon（ポケモン）」とのコラボレーションをスタートします。本コラボでは、ピカチュウをモチーフにしたラテと、ピカチュウをはじめ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、イーブイを描いたグッズ全41アイテムが登場するなど、第1世代のポケモンで遊んだ世代には激アツな内容に！発売に先駆けて行われた試飲会で、その全貌をいち早くチェックしてきました。

9月30日からスタートするPOKÉMON + STARBUCKS

より多くの人にコーヒーの魅力を届けたいという想いから生まれたコラボレーション

世界中で愛されるポケモンとともに、より多くの人にコーヒーの魅力を届けたいという想いから実現した本コラボレーション。“Connection Over The Coffee Adventures ポケモンと一緒に、未知のコーヒーの可能性をめぐる冒険の旅へ”をテーマに、コラボメニューや、一乗ひかる氏によるオリジナルの描き下ろしアートを施した全41アイテムのコラボグッズが登場します。

コラボメニューの開発にあたり、スターバックスでは全国のバリスタを対象に「ポケモン＋スターバックス バリスタバトル」を実施。全国700件を超える応募の中からチャンピオンに選ばれた、スターバックス コーヒー郡山安積店の新田純子氏のアイデアを全国展開のメニューとして商品化しました。

今回のコラボレーションで起用されたポケモンは、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、イーブイの5匹。その中から、老若男女、世界中から愛され続けている存在のピカチュウを選んだのだそう。新田氏が思うピカチュウの黄色くかわいい元気いっぱいなイメージをどう落とし込んでいくか考えた時に、着目したのは“はちみつ”。はちみつの黄色くキラキラと輝く様子や、栄養豊富で元気を与えてくれる食材であること、さらにスターバックスのコーヒーとの相性も抜群であることから、はちみつを主役とした『ピカチュウ ハニークリーム ラテ』が誕生したといいます。

『ピカチュウ ハニークリーム ラテ』はどんな味？

『ピカチュウ ハニークリーム ラテ』(Iced、Tallサイズのみ、店内利用 690円、お持ち帰り 678円)

『ピカチュウ ハニークリーム ラテ』は、エスプレッソベースのドリンク。ピカチュウの黄色をモチーフにしたベースには、ミルクに加え、はちみつと隠し味でキャラメルソースを入れたオリジナルシロップが使用されています。

その上からエスプレッソショットを注ぎ、黄色と茶色のグラデーションで、ピカチュウの背中の模様を表現。さらに、ハニーフレーバーホイップとピカチュウの赤いほっぺをイメージしたハート型トッピング、チョコレートソースをのせ、ピカチュウのかわいく元気いっぱいな姿が表現されていました。

早速カップの底から飲んでみると、はちみつの芳醇な香りと共に広がる甘くまろやかな味わい。ほんのりとキャラメルソースのコクとほろ苦さが感じられ、ほっこりとした気分に。ある程度楽しんでから、エスプレッソの層と混ぜて飲んでみると、エスプレッソのキレとほろ苦さが重なり、後味がすっきりと変化しました。ホイップクリームにもはちみつのフレーバーがついていることから、最後のひと口まではちみつの味わいを堪能できました。

エスプレッソベースのドリンクといっても、コーヒーの苦味が抑えられているので、子供から大人まで楽しめそうです。

『ピカチュウ ハニークリーム ラテ』のおすすめカスタムは？

開発者の新田氏におすすめのカスタマイズを聞いてみると、よりビターな味わいを楽しみたい時はエスプレッソショットを追加(+55円)。植物性ミルクが好みの人は、アーモンドミルクに変更(+55円)すると、アーモンドミルクとエスプレッソの香ばしさのまとまりを味わえるのだとか。まずは、カスタマイズなしの味わいを楽しんでから、おすすめのカスタマイズに挑戦してみては？

『ピカチュウ ハニークリーム ラテ』の販売期間は？

『ピカチュウ ハニークリーム ラテ』の販売期間は、2026年9月30日(水)から10月8日(木)まで。先着順でオリジナルステッカーのプレゼントも実施されるため、気になる人はお早めに！

完売必至のコラボレーショングッズ全41アイテムを一挙公開

コラボメニューとともに、コラボグッズが気になっている人も多いはず。今回のグッズに用いられているのは、イラストレーターの一乗ひかる氏が描き下ろしたアート。個性豊かなポケモンたちが育む絆や、スターバックスが大切にしてきた人と人とのつながり。そんな価値観に共鳴した一乗氏が、人物の顔を描かない独自の表現を通じて、見る人が自由に自分自身を重ねられるアートに仕上げています。

コーヒーを中心に、ポケモンとバリスタがつながりを育んでいく様子や、多様な個性を認め合うことで新たな出会いやコミュニティが生まれる瞬間などを、全12種のアートで表現。さらにアートワークには、バリスタとポケモンがコーヒーをとおして歩む冒険を描いた8つのストーリーも書き下ろされています。

例えば、バリスタとポケモンが力を合わせて成長していく姿を描いたアートでは、エスプレッソマシンに電気を送り込むピカチュウや、農園でコーヒーの木を育てるフシギダネ、ドリンクを自分好みにカスタマイズするイーブイなど、それぞれの個性や力を生かしながら信頼関係を築いていく様子が描かれていました。

ここからは、全41アイテムを紹介していきます。

店舗販売『Pokémon + STARBUCKS リユーザブルカップ コーヒーコネクション 473ml』

『Pokémon + STARBUCKS リユーザブルカップ コーヒーコネクション 473ml』(1,300円)

表面にはバリスタとピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、 ゼニガメ、イーブイが、1杯のコーヒーを囲みながら、つながりを育んでいく様子が描かれ、裏面にはコラボレーション仕様のカスタマイズボックスを配置した特別仕様のリユーザブルカップ。本体カラーは、やわらかく落ち着いた印象のウォームグレーで、毎日のコーヒーシーンにもなじむデザインです。

店舗販売『スターバックス カード Pokémon コーヒーコネクション/ピカチュウ/イーブイ』

『スターバックス カード Pokémon コーヒーコネクション/ピカチュウ/イーブイ』(各2,000円以上の入金で発行可能)

今回のコラボレーションの為にオリジナルで描き下ろしたアート3種が、スターバックス カードに。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS ステンレス TOGO ボトル 473ml ピカチュウ/フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ/イーブイ/コーヒーコネクション』

『Pokémon + STARBUCKS ステンレス TOGO ボトル 473ml ピカチュウ/フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ/イーブイ/コーヒーコネクション』(各6,600円)

「コーヒーコネクション」を含む全6種からなるカップ型のステンレスボトル。ポケモン5種は、表裏で異なるアートワークを楽しめるリバーシブル仕様で、片面にはバリスタとともに磨いてきた技を繰り出す瞬間をダイナミックに、もう片面にはバリスタとポケモンの出会いや日常のシーンが描かれています。リッドにはロック機能付きで、ボタンを右にスライドさせて押し込むとフタを開けることができます。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS ステンレスボトル 473mlピカチュウ/フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ/イーブイ』

『Pokémon + STARBUCKS ステンレスボトル 473mlピカチュウ/フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ/イーブイ』(各6,600円)

表面には「Pokémon + STARBUCKS」のコラボレーションロゴと、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、イーブイを、裏面にはカスタマイズボックスをレーザー加工でデザインしたステンレスボトル。全体がシンプルで洗練された印象にまとまっているので、オフィス使いにもおすすめです。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS 2WAY SSカップ/ホルダー 355mlコーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』

『Pokémon + STARBUCKS 2WAY SSカップ/ホルダー 355mlコーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』(各4,000円)

「コーヒーコネクション」と「コーヒーアドベンチャー」の2モデル展開の2WAYステンレスカップ。直接ドリンクを注いで使えるほか、テイクアウトカップ(トールサイズのプラスチックカップに合う設計)ごと入れてカップホルダーとしても使用可能。真空二重構造の断熱効果で、フラペチーノや冷たい飲み物を結露を防ぎながら長く楽しめます。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS コールドカップタンブラー 710ml コーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』

『Pokémon + STARBUCKS コールドカップタンブラー 710ml コーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』(各4,000円)

「コーヒーコネクション」と「コーヒーアドベンチャー」の2モデル展開のコールドカップタンブラー。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS 2WAYスタッキングマグ 355ml コーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』

『Pokémon + STARBUCKS 2WAYスタッキングマグ 355ml コーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』(各3,800円)

「コーヒーコネクション」と「コーヒーアドベンチャー」の2モデル展開のスタッキングマグ。2つを重ねて収納できるのが魅力的。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS 2WAYスタッキングデミマグ 89mlコーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』

『Pokémon + STARBUCKS 2WAYスタッキングデミマグ 89mlコーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』(各2,200円)

「コーヒーコネクション」と「コーヒーアドベンチャー」の2モデル展開の小ぶりなデミマグ。エスプレッソや少量のコーヒーを楽しむひとときにぴったりで、コレクションアイテムとしても楽しめます。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS ストラップ付ストロータンブラー コーヒーアドベンチャー 458ml』

『Pokémon + STARBUCKS ストラップ付ストロータンブラー コーヒーアドベンチャー 458ml』(4,800円)

モンスターボールを彷彿とさせるリッドのデザインが目を惹くストロータンブラー。飲み口はシリコン製のストローで、小さな子どもでも安心して使用できます。さらに、ショルダーストラップは強い力がかかると外れる仕様に。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS セラミックキャニスター コーヒーコネクション』

『Pokémon + STARBUCKS セラミックキャニスター コーヒーコネクション』(3,800円)

スターバックスのコーヒー豆が約100g(豆の種類によっては異なる)入るサイズのセラミックキャニスター。小物入れとしても使用できます。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS SSストレーナー付き耐熱グラスマグ コーヒーアドベンチャー 296ml』

『Pokémon + STARBUCKS SSストレーナー付き耐熱グラスマグ コーヒーアドベンチャー 296ml』(4,400円)

ペーパーフィルター不要のステンレスストレーナー付属の耐熱グラスマグ。これ一つでおいしいコーヒーを手軽にいれられます。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS ユーティリティエプロン コーヒーコネクション』、『Pokémon + STARBUCKS キッズエプロン ピカチュウ』

『Pokémon + STARBUCKS ユーティリティエプロン コーヒーコネクション』(4,800円)、『Pokémon + STARBUCKS キッズエプロン ピカチュウ』(4,000円)

大人用の『Pokémon + STARBUCKS ユーティリティエプロン コーヒーコネクション』には、左のポケットに「コーヒーコネクション」のアートワーク、右のポケットにコラボレーション仕様のブランドロゴとカスタマイズボックスを配置。各所のリベットにはモンスターボールのモチーフを型押しする遊び心も。

ピカチュウをモデルにしたビビッドなイエローの『Pokémon + STARBUCKS キッズエプロン ピカチュウ』は、ポケットにはバリスタとピカチュウが共に磨いてきた技を繰り出す瞬間をダイナミックに描き、裾にはコラボレーション仕様のブランドロゴとカスタマイズボックスを配置。子どもとお揃いでカフェタイムや料理に使用するのも！

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS SSケトル コーヒーコネクション 550ml』

『Pokémon + STARBUCKS SSケトル コーヒーコネクション 550ml』(5,800円)

背面に「コーヒーコネクション」のアートワークを施した、ウォームグレーのステンレスケトル。一定の湯量で注ぎやすく、コーヒーをいれる際に最適です。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS グラス ドリップコーヒーメーカー コーヒーアドベンチャー』

『Pokémon + STARBUCKS グラス ドリップコーヒーメーカー コーヒーアドベンチャー』(4,900円)

「コーヒーアドベンチャー」のアートワークをあしらったグラスドリップコーヒーメーカー。ドリップ抽出時はフタをドリッパー置きとして使用できます。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKSミルクフォーマー＆カップ コーヒーアドベンチャー』

「コーヒーアドベンチャー」のアートワークをあしらった、ミルクフォーマーと耐熱グラスマグカップのセット。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS アクリルチャーム コーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』

『Pokémon + STARBUCKS アクリルチャーム コーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』(各1,500円)

「コーヒーコネクション」と「コーヒーアドベンチャー」の2モデル展開のアクリルチャーム。バッグやポーチのデコレーション、鍵や小物の目印などに。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS トートバッグ コーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』

『Pokémon + STARBUCKS トートバッグ コーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』(各5,000円)

「コーヒーコネクション」と「コーヒーアドベンチャー」の2モデル展開のトートバッグ。ショルダーベルト付きで、2WAYで使用できます。

さらに、ハンドル下部にはDカンを配しており、使いやすさにもこだわった仕様に。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS アートステッカーセット』

『Pokémon + STARBUCKS アートステッカーセット』(1,800円)

一乗ひかる氏が今回のために描き下ろした全12種のアートワークと、コラボレーション仕様のIDボックスが描かれたペーパーカップをモチーフにしたデザイン計13点入りのステッカーセット。スマートフォンのデコレーションや小物の目印など、日常の持ち物にプラスして楽しめます。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS アートポストカードセット』

『Pokémon + STARBUCKS アートポストカードセット』(2,000円)

全12種のアートワークをデザインしたポストカードセット。インテリアとしての飾りつけにもおすすめ。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS アートポスター コーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』

『Pokémon + STARBUCKS アートポスター コーヒーコネクション/コーヒーアドベンチャー』(各2,500円)

「コーヒーコネクション」と「コーヒーアドベンチャー」がそれぞれポスターに。額装して壁に飾ったり、テーブル上で立てかけられる280×350mmサイズ。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS カップシェイプ PVCポーチ ピカチュウ/フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ/イーブイ』

『Pokémon + STARBUCKS カップシェイプ PVCポーチ ピカチュウ/フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ/イーブイ』(各2,200円)

ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、イーブイの5モデル展開のカップ型PVCポーチ。片面には、それぞれのポケモンがパートナーであるバリスタと共に磨いてきた技を繰り出す瞬間をダイナミックに描き、もう一方の面にはコラボレーション仕様のID BOXとブランドロゴをデザイン。スマートフォンや財布をしまうのにちょうどよいサイズ感で、裏面のカラビナでバッグなどにチャームとして付けることも可能です。

オンライン限定発売『Pokémon + STARBUCKS スターバックス カード ギフト コーヒーコネクション/ピカチュウ/フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ/イーブイ』

『Pokémon + STARBUCKS スターバックス カード ギフト コーヒーコネクション/ピカチュウ/フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメ/イーブイ』(各2,700円)

オリジナルで描き下ろしたアートがデザインされた、スターバックス カード ギフトの6種。セットのメモ帳はペーパーカップ型に折れるだけでなく、コラボレーション仕様のカスタマイズボックスをデザインするなど、遊び心あるギフトセットに仕上がっています。

その他にもデジタルギフトサービスもありますよ。

今回のコラボグッズの発売は9月30日(水)から。オンラインストア販売時間は午前6時を予定しており、初日のみ、一会計あたり各商品1点までの購入となっています。店舗限定アイテムに関しては、10月2日(金)までの3日間は一人につき各商品1点のみ購入可と制限もあるため、公式サイトを要チェック！気になるアイテムを、どうかゲットできますように。