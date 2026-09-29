【9月29日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年9月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

9月29日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年9月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「贅沢すぎ! ショコラパイシュー ベルギーチョコ」(324円)

「贅沢すぎ! ショコラパイシュー ベルギーチョコ」(324円)

価格 : 324円

エネルギー : 335kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※ベルギーチョコ10%(準チョコを含むチョコレートに占める割合)とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

サクッとした食感が心地よいパイ生地に、生チョコカスタードクリームと生チョコクリームの2種類のチョコクリームをたっぷりと詰め込んだショコラパイシューが登場です。濃厚なチョコレートの味わいをダブルで堪能できる、チョコ好きにはたまらないリッチな仕上がりが魅力の商品になります。

「Uchi Café×Milk まるで飲む生クリームシュー」(257円)

価格 : 257円

エネルギー : 299kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

生クリーム専門店Milkとのコラボ商品「Uchi Café×Milk まるで飲む生クリームシュー」が登場。ふんわりとしたシュー生地に、コクのあるミルクホイップととろけるミルクソースがたっぷりと詰まっています。

「Uchi Café×Milk とろける生クリームクレープ」(268円)

価格 : 268円

エネルギー : 273kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

同じくMilkコラボ商品から「Uchi Café×Milk とろける生クリームクレープ」が登場。豊かなミルク感あふれるミルククリームと、甘く濃厚な練乳クリームを、しっとりとしたクレープ生地でふんわりと巻いた一品。なめらかにとろける、至福の味わいを堪能できるクレープになっています。

「MILKふんわりホイップデニッシュ」(181円)

価格 : 181円

エネルギー : 407kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりと焼き上げた風味豊かなデニッシュ生地に、たっぷりのホイップと角切りホワイトチョコを組み合わせたホイップデニッシュが登場です。優しいミルクの甘さに、ごろっとした角切りホワイトチョコの食感が絶妙なアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめる菓子パンに仕上がっています。

「クッキー&クリームパフェ」(340円)

価格 : 340円

エネルギー : 295kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

多彩な食感と味わいが魅力の「クッキー&クリームパフェ」が登場。なめらかなミルクココアプリンをベースにココアスポンジ、クッキー&クリームムース、そしてたっぷりのホイップクリームを重ねた贅沢な仕立て。トッピングされたブラッククランチのザクザク食感が、おいしさをさらに引き立てます。

まとめ

9月29日以降に購入できる新商品は、「贅沢すぎ! ショコラパイシュー ベルギーチョコ」や「Uchi Café×Milk まるで飲む生クリームシュー」、「クッキー&クリームパフェ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用