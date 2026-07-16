プロテイン市場が、過去10年間で約3倍に拡大している。中でも、飲料やヨーグルトカテゴリーの成長率が著しく、ダノンジャパンが展開する「オイコス プロテインドリンク」の販売本数も、発売から約2年で3.8倍に拡大。“タンパク質を摂る”は、ブームから習慣へと変わりつつあるという。

“タンパク質を摂る” はブームから習慣へ

プロテイン市場規模の推移

プロテイン市場規模の推移をみると、2015年から10年間で約3倍に拡大し、2032年には約3,800億円規模に達すると予測されている。特に飲料・ヨーグルトカテゴリーの市場構成比は2015年の13%から2032年には25%へと高まる見通しに。チルド飲料市場全体の成長率が+0.5%にとどまる中、プロテインドリンクはカテゴリーの中でも際立った伸びを見せている。

また、プロテインの摂取経験率は40%に達し、特に女性の若年層・中年層で大きく伸びており、「アスリート向け」というよりも、「健康的な体づくり」「美容」を意識して摂取する人が増えている。さらに、「運動後」が中心だったプロテインの摂り方は、「朝食時」「間食時」「通勤途中」「仕事の合間」など、日常生活の様々なシーンへ拡大していることが明らかに。その結果、「手軽に飲める」「持ち運べる」飲みきりサイズのプロテインドリンクのニーズが高まっていると考えられる。

オイコス プロテインドリンクの業績推移

オイコス プロテインドリンクの業績推移を見てみると、2024年4月の発売以来、約2年で販売本数が約3.8倍に拡大、プロテインドリンク市場におけるシェアも約2.9倍に成長している。なかでも、2026年3月発売の高吸収タンパク質25g配合の「オイコスPRO」シリーズは、発売後には販売本数が前月比約1.8倍、市場シェアが同約1.6倍となるなど、力強い成長を牽引する要因となっている。

OIKOS プロテインドリンクとは

OIKOS プロテインドリンクの特徴

OIKOS プロテインドリンクが採用する「高吸収タンパク質」は、良質タンパク質飲料と比較して血液への吸収率が1.8倍、筋肉などへの有効利用率が1.5倍と、しっかり体に吸収されることが確認されている。

また、吸収の質だけでなく、タンパク質の「量」も特長のひとつ。COREシリーズは1本(240ml)で高吸収タンパク質18g、PROシリーズは25gという充実の含有量。さらに、全製品「脂肪0・砂糖不使用」という特徴を兼ね備えている。

フレーバーは、日常の飲み物として気軽に楽しめる味わいを追求し、「カフェラテ風味」や「ヘーゼルナッツ&チョコ風味」などを展開しており、タンパク質特有の"飲みにくさ"や“高粘性”を感じない、さらっとしていて飲みやすい味に。我慢や苦手意識ではなく、"手に取りたくなるおいしさ"にこだわっている。