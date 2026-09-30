日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁 最終回の壁を越えろ! 2時間SP」が、きょう30日(19:00～)に放送される。

2020年4月のレギュラー放送開始から6年半。レギュラー最終回となる今回は、「一般人の壁を越えろ! おもしろ富士急ハイランドの人選手権」と「最終回の壁を越えろ! グランドフィナーレ大喜利」の2企画を展開。懐かしの人気キャラクターが続々と登場するほか、6年半の活躍を踏まえた“総合優勝者”も決定する。

チョコプラ、“大人気となったあのキャラクター”で登場

「一般人の壁を越えろ! おもしろ富士急ハイランドの人選手権」の舞台は、山梨県の富士急ハイランド。壁芸人たちがテーマパークにいそうな人になりきり、有吉弘行を笑わせる。

レギュラー最終回とあって、これまでの放送で誕生した『有吉の壁』ならではのキャラクターが続々集結。チョコレートプラネットは“大人気となったあのキャラクター”で登場する。

さらに、とにかく明るい安村とインポッシブルは、レジェンドトリオ芸人のネタに挑戦。意外な方法を使って最後の壁を盛り上げるほか、「ブレイク芸人選手権」から生まれたキャラクターも復活する。

最後の大喜利で芸人たちが“衝撃の告白”

「最終回の壁を越えろ! グランドフィナーレ大喜利」には、2026年のポイント獲得数上位15組の“1軍芸人”と、15組に入れなかった“補欠”の芸人たちが登場する。

与えられたお題に回答し、有吉を笑わせれば指定した懐石料理を獲得。1軍の回答がおもしろくなかった場合には、それを上回る回答をした補欠芸人が1軍に昇格できる入れ替え制で競う。

そんな中、お題「この中の誰かにずっと言いたかった事を言って抱き合ってください」では、芸人たちから“衝撃の告白”が続々と飛び出す。

そして最後には、番組開始から6年半の活躍を踏まえた“総合優勝者”を有吉が発表。さらに、番組ラストには“まさかのお知らせ”も用意されている。

【編集部MEMO】

有吉弘行は、1974年5月31日生まれ、広島県出身。1990年代にお笑いコンビ・猿岩石として活動し、その後ピン芸人としてバラエティ番組を中心に活躍。『有吉の壁』では、芸人たちが繰り出すネタを○×で判定するMCを務めてきた。

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