セブン‐イレブン・ジャパンは10月1日から、税抜400円以下のおにぎり・寿司を一度に2個購入すると「MLB人気球団キラキラシール」がもらえるキャンペーンを、全国のセブン‐イレブン店舗で開催する。

人気6球団のキラキラシールがもらえる

同キャンペーンは、メジャーリーグのレギュラーシーズン終了後に開催される、MLB王者を決める「ポストシーズン」の開幕に向けて実施される。

MLB人気球団キラキラシール

ステッカーは、日本人選手が所属するロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブス、サンディエゴ・パドレス、シカゴ・ホワイトソックス、ボストン・レッドソックス、トロント・ブルージェイズの全6種類で、好きなデザインを選べる。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

対象商品の組み合わせは自由。炭火で香ばしく焼き上げた銀しゃけを中具にした、パリッとした海苔を巻いて食べる「手巻おにぎり 炭火焼銀しゃけ(213.84円)や、森町の名物駅弁「いかめし」を販売する「阿部商店」が監修したおむすび「阿部商店監修 いかめしおむすび」(246.24円)なども対象となる。

累計3個購入ごとに抽選に参加できる

セブン‐イレブンアプリ会員限定で、税抜400円以下のおにぎり・寿司を累計3個買うごとに抽選でクーポンやセブンマイルが当たるキャンペーンを開催する。

実施期間は10月1日～10月27日、抽選期間は10月1日～30日、クーポンの利用期間は10月1日～11月2日。

賞品は、1等が「おにぎり・寿司100円引きクーポン」、2等が「おにぎり・寿司30円引きクーポン」、3等が「セブンマイル1マイル」。

対象商品の組み合わせは自由。風味豊かな味わいとねばねば感が特長の納豆を使用した「手巻寿司 納豆巻」(213.84円)や、タレにくぐらせ香ばしく焼き上げた豚肉と玉ねぎを中具にした「室蘭風やきとりおむすび」(213.84円)なども対象となる。

なお、パックのおにぎり・寿司(複数個入り)は1個扱いとなり、冷凍ケース内のおにぎりは対象外。