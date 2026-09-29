セブン - イレブンは9月29日から、「明治ミルクチョコレート」とコラボしたスイーツ・パン全4品を全国の店舗で順次発売する。1926年に誕生し、100周年を迎える「明治ミルクチョコレート」のカカオとミルクの風味を活かし、洋菓子・和菓子・パンと組み合わせた商品を展開する。

「あたためておいしい 濃厚フォンダンショコラ」(270円)は、電子レンジで少し温めると、中から濃厚なチョコレートがとろ〜りと溢れ出す仕立て。温めて楽しむ濃厚なチョコと、それを包み込むしっとりとした生地の食感のコントラストが特徴となっている。

あたためておいしい 濃厚フォンダンショコラ 270円

「ショコラづくしのもちっと生どら焼」(248.40円)は、チョコレートガナッシュクリームとチョコレートのホイップクリーム、パリパリ食感のチョコレートを組み合わせたどら焼き。ひと口目から最後までショコラづくしで、異なる食感も楽しめる一品としている。

ショコラづくしのもちっと生どら焼 248.40円

「チョコホイップデニッシュ」(246.24円)は、チョコレートを練り込んだ生地を何層にも折り重ねて焼き上げ、外側をサクサクとした軽い歯ざわりのデニッシュパンに仕立てた。口どけの良いチョコレートとデニッシュ生地を楽しめる商品となっている。

チョコホイップデニッシュ 246.24円

「チョコづくめのケーキドーナツ」(192.24円)は、ドーナツ生地にチョコレートを練り込み、外側にもミルクチョコレートをコーティング。さらに、ブロック状のチョコレートをトッピングし、食感も楽しめるチョコづくしのドーナツに仕上げた。