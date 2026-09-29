セブン - イレブンは9月29日から、「セブンプレミアム まるで蜜芋」と「井村屋 濃芋スイートポテトアイス」を全国のセブン - イレブン店舗で順次発売する。どちらも紅はるかを使用し、秋の味覚「芋」の濃厚な味わいを楽しめるアイスとなっている。

人気の「まるでシリーズ」から「まるで蜜芋」が登場

「セブンプレミアム まるで蜜芋」(205.20円)は、甘みが強く、ねっとりとした食感が特徴の紅はるかを100%使用している。

外側には、蜜芋の濃厚な甘みを感じられるねっとり食感のさつまいもアイス、内側には甘さを抑えたなめらかなバニラアイスを重ねた2層仕立て。さつまいもの味わいを引き立てながら、奥行きのある味わいに仕上げているという。内容量はこれまでの65mlから68mlに増量している。

セブンプレミアム まるで蜜芋 205.20円

芋スイーツの定番「井村屋 濃芋スイートポテトアイス」も

「井村屋 濃芋スイートポテトアイス」(267.84円)は、「おいもあん」「おいもアイス」「カラメルソース」「クッキークランチ」の4層仕立てで、さまざまな食感と味わいを楽しめる。

「おいもあん」には、井村屋独自の製法で仕上げた国産紅はるかのペーストを使用。「おいもアイス」は、国産紅はるかのペーストに北海道産生クリームと、直火で焼いたような焦がしバターの香りを組み合わせている。

カラメルソースが香ばしさとほろ苦さを加え、クッキークランチが食感のアクセントに。アイスとあんに使用する芋原料には、いずれも国産紅はるかのペーストを使用し、じっくり炊き上げることで濃厚な芋の味わいを引き出しているという。