ファミリーマートは9月29日、「極旨 黒豚まんチーズ」(250円)を全国のファミリーマートで発売した。

「極旨 黒豚まん」は、具材比率50%にこだわり、国産の黒豚と玉ねぎを100%使用した具材と、もっちりと弾力のある生地が特徴の中華まん。2019年の発売以降、累計販売数9,000万食を突破し、2024年には第82回「ジャパン・フード・セレクション」の最高位であるグランプリを受賞した。

今回、シリーズ初のチーズ入りが登場。国産の黒豚と玉ねぎを100%使用し、もっちりとした引きのある生地と黒豚本来のジューシーな肉感を主役に、具材の中心へ厳選した5種類のチーズ(モッツァレラ、ゴーダ、レッドチェダー、パルミジャーノ・レッジャーノ、カマンベール)を贅沢に使用した。

モッツァレラの「伸びる食感」、ゴーダの「まろやかなコク」、チェダーの「程よい酸味とオレンジの色味」が黒豚の甘みを引き立て、カマンベールの「芳醇なアロマ」と24ヶ月熟成パルミジャーノ・レッジャーノの「濃厚な旨み」が絶妙な相乗効果を生み出す。また、具材の黒豚はあらびき黒コショウの量を増やすことでガツンとした刺激を加え、さらに、隠し味として日本の伝統的な「こうじみそ」を合わせることで、奥深いコクを引き出した。